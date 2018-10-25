المصدر: الامارات اليوم

بريد

أثنى مواطنون ومقيمون على افتتاح فرع بريد الإمارات في مجمع الأعمال في دبي الجنوب، والذي ستغطي خدماته منطقة دبي الجنوب، وتشمل خدمة توصيل الطرود البريدية عبر دول العالم، والخدمات اللوجستية والمالية والحكومية.

تسوّل

لاحظ مواطن قصد صيدلية في شارع الثاني من ديسمبر بدبي، شخصاً من جنسية آسيوية، يحاول استعطاف الأشخاص المتجهين للصيدلية بالمشكلة الصحية التي يعانيها في يده، وهو الموقف نفسه الذي حدث معه قبل شهور، خلال زيارته صيدلية أخرى في منطقة الصفا، داعياً إلى تكثيف الرقابة على المناطق المحيطة بالصيدليات، للحدّ من هذا السلوك، حتى لا يتحول إلى ظاهرة.

سيارات

شكا سكان في منطقة الراشدية بإمارة عجمان وجود سيارات مركونة في ساحات ترابية تحجز مواقف منذ فترات طويلة، فضلاً عن أن أتربتها المتراكمة تعكس صورة سلبية عن المنطقة التي مازالوا يعانون انتشار الجرذان فيها.

النعيمية

يتساءل مقيم في إمارة عجمان عن مدى استعداد الإمارة لموسم الأمطار المقبل، لاسيما أن شارع النعيمية الذي يمتلئ بالمياه في هذا الموسم، لايزال على ما هو عليه بالمستوى المنخفض والشقوق، إذ لم يتم تعبيده حتى الآن.

وصفة

شكت مريضة زارت مركز الدكتور سليمان الحبيب في منطقة دبي الطبية، تأخر وصول الوصفة الطبية عبر النظام الإلكتروني لمدة يوم كامل، ما اضطرها إلى الذهاب لشراء الدواء في اليوم التالي، علماً بأن حالتها الصحية كانت تستدعي سرعة تناول العلاج.

«اتصالات»

شكا متعاملون في شركة اتصالات كثرة الاتصالات الإعلانية التي يتلقونها في أوقات غير مناسبة من جهات مختلفة، متسائلين عن وجود آلية للإبلاغ عنهم.

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