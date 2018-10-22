المصدر: الامارات اليوم

كاميرا

اشترى مقيم في دبي كاميرا قيمتها 50 ألف درهم، من شركة عرضت منتجاتها على الإنترنت ولها مقر في منطقة المرقبات بدبي، ثم فوجئ بعيب في الكاميرا، وحين لجأ إلى حماية المستهلك اكتشف أن الشركة ليس لديها سجل تجاري، ولا يعرف إلى أين يلجأ.

فواتير

شكا عميل لدى شركة «دو»، أن طلب دفع الفواتير يوم 22 بدلاً من 30 من الشهر يشكل عقبه أمامه، حيث يتم إيداع راتبه في بداية الشهر، ما دفعه إلى التواصل مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لإيجاد حل، فكان الجواب عدم القدرة على إجراء شكوى تتعلق بقانون تم الموافقة عليه من قبل الهيئة، مطالباً الشركة بإيجاد مخرج له ولغيره ممن يعانون المشكلة نفسها.

طرق

شكا سكان في إمارة الفجيرة بطء إنجاز أعمال الطرق، وعدم توضيح مسارات الطرق البديلة.

صيانة

اكتشف مستأجر في الشارقة، عند تسلّم شقته الجديدة، وجود عطل في المكيف استمر لمدة 10 أيام، واتضح لاحقاً أنه بسبب عدم إنجاز أعمال الصيانة اللازمة، بحجة أن مالك العقار لم يدفع مستحقات الصيانة المطلوبة.

أبواب

طالب زوّار شاطئ لامير بمنطقة جميرا في دبي، بتزويد غرف تبديل ملابس النساء بأبواب كاملة لحجب الرؤية، حيث لم تستطع نساء تغيير ملابسهن في هذه الغرف.

بنك

شكا عميل لدى بنك أبوظبي الأول تلكؤ خدمة العملاء، حيث انتظر الردّ على المكالمة فترة تزيد على تسع دقائق دون جدوى، علماً أن الرقم ليس مجانياً.

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