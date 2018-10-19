«دكاني» تطبيق للتسوّق الذكي في البقالات التقليدية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

نجح رائد الأعمال الإماراتي المدير التنفيذي ومؤسس تطبيق «دكاني» للتسوق الذكي، فيصل سالم بن حيدر، في الانتقال بمشروعه من الساحة المحلية إلى منصات الاستثمار العالمية، كأول مشروع إماراتي يتجاوز السوق المحلية، بعد ارتفاع عدد المتعاملين مع التطبيق إلى نحو 8000 مستخدم يومياً.

ويمكّن تطبيق «دكاني» البقالات التقليدية، المنتشرة في مناطق الإمارة، من عرض منتجاتها للمستهلكين وتقديم عروضها لهم، إذ يوفر جهازاً لوحياً لكل بقالة لاستقبال طلبات الشراء وإنجاز توصيلها إلى المنازل، بعد تحديد النطاق الجغرافي لعمليات التوصيل. كما أنه يمكّن المستخدم من معرفة منافذ البيع التي تقدم خدمات التوصيل في موقع جغرافي محدد.

وأكد بن حيدر لـ«الإمارات اليوم» أن مشروعه يتيح شراء المنتجات الاستهلاكية من متاجر السوبرماركت والبقالات، باتباع خطوات بسيطة وسهلة من أي مكان، عبر تطبيقه المتوافر على متاجر الهواتف الذكية، لافتاً إلى أن مشروعه الذي بدأ نشاطه الفعلي، في مايو من العام الماضي، نجح في عقد اتفاقات شراكة مع «جمعية الاتحاد التعاونية»، و«أسواق»، و«متاجر فريش آند وان»، وهو يخدم المستهلكين في معظم أنحاء إمارة دبي حالياً.

وقال إن «إنشاء المشروع استغرق ثلاث سنوات، وكلفني رأسمال يبلغ 800 ألف درهم، قبل أن يخرج إلى النور ويحقق النجاح». وأكد أن نشاطه يتسع يومياً، ليشمل متاجر جديدة ومستخدمين جدداً، موضحاً أن المشروع بدأ مرحلة جديدة كلياً بعد دخول شركات عالمية متخصصة في الاستثمار الجماعي، من خلال عرض جزء من أسهم الشركة للبيع لمستثمرين آخرين.

وشرح بن حيدر أن «شركات الاستثمار العالمية تدرس المشروعات المقدمة إليها من رواد الأعمال، من حيث قيمة الفكرة وجدواها المالية، وإمكان الاستمرار والتوسع، ثم تتيح لمستثمرين آخرين فرصة الإسهام فيها، وتحقيق المكاسب المالية، إلى جانب صاحب المشروع الأساسي».

وأضاف أن التوجه الاقتصادي في توسع الشركات العالمية يعتمد على شراء الشركات الناشئة الناجحة في أماكن عدة من العالم، للاستفادة من التقنيات المبتكرة والدخول في أسواق جديدة،. ومن الأمثلة على ذلك شراء «أمازون» لشركة «سوق»، ومحاولة «أوبر» شراء شركتَي «كريم» و«ديلفروو».

8000

مستخدم يومياً لتطبيق «دكاني» للتسوق الذكي.