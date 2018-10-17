«تنفيذي الشارقة» يناقش تركيب أنظمة إنذار مبكر في المساكن

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، المذكرة المقدمة من دائرة الإسكان بشأن تركيب أنظمة الإنذار المبكر من الحريق في المساكن الحكومية.

وأكد رئيس دائرة الإسكان المهندس خليفة مصبح الطنيجي، خلال استعراضه مراحل المشروع، أنه يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتولي دائرة الإسكان القيام بتركيب أجهزة كشف الحرائق والإنذار المبكر في المشروعات الإسكانية التي نفذتها الدائرة، والمشروعات قيد التنفيذ التي ستنفذ لاحقاً على نفقة حكومة الشارقة مجاناً، من خلال التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأشار إلى أن الدائرة تواصلت مع عدد من الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، واطلعت على المراحل المتبعة في عملية الإنذار والحماية من الحرائق، وانتهى الطنيجي إلى تقديم عدد من التوصيات المتعلقة بتركيب نظام الإنذار المبكر من الحرائق في المساكن. وقدم أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات التي تخدم المشروع، وتسهم في وضع حلول مبتكرة لنظام الحماية من الحرائق. ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، لوضع التوصيات موضع التنفيذ.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من دائرة الإسكان، والمتعلق بالخدمات التي توفرها الدائرة في مجال الإسكان، في إطار دعم المستفيدين من المساعدات السكنية من مواطني الإمارة.

وناقش المجلس المقترحات التي تقدمت بها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكات الطرق والبنى التحتية في عدد من مناطق ومدن الإمارة، ورفدها بالخدمات المطلوبة، في إطار حرص المجلس التنفيذي على تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي ومرتادي الطرق والمارة، وتحديث البنية التحتية في مختلف مدن ومناطق الإمارة.