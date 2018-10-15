المصدر: الامارات اليوم

إرشاد

أبدت سائقة انزعاجها من إصرار موظفة في خدمة إرشادات الطريق، التي توفرها اتصالات لمستخدميها على الرقم «700017000»، على خدمتها، رغم عدم قدرتها على توجيهها بالشكل الصحيح لوجهتها، ما دفع السائقة إلى الطلب منها بحزم ضرورة تحويلها لموظف آخر، إلا أنها لم توفق كذلك في الحصول على الإرشاد المناسب، ما اضطرها أخيراً إلى إنهاء المكالمة، علماً بأن الخدمة تُقدم مقابل ثلاثة دراهم و15 فلساً للدقيقة الواحدة!

تسوّل

فوجئت مراجعة لمستشفى حكومي في دبي بسيدة تتسول في الباحة الخاصة بالمستشفى، وذلك عن طريق اللجوء لاستعطاف المراجعين، مطالبة بضرورة تكثيف الرقابة عن طريق رجال أمن المستشفى.

أعمال

شكا سائقون من استمرار أعمال الطرق في شارع السلام مقابل أبوظبي مول منذ فترة طويلة، ما يؤدي غالباً إلى حدوث ازدحام مروري في أوقات مختلفة.

«فكة»

فوجئ سائق قصد محطة «إيبكو» لتعبئة الوقود بمنطقة «بزنس باي» في دبي، باحتفاظ الموظف بـ«الفكة»، بحجة دعم حملة خيرية أطلقتها الشركة، ما يسبب حرجاً للزبائن.

تنظيف

أبدى متسوقون انزعاجهم الشديد من سيطرة عمال تنظيف السيارات على المواقف بمراكز تجارية في أبوظبي، وذلك من خلال إصرارهم على إرشاد المتسوقين للمواقف الخالية، وعرض تنظيف السيارة، ومحاولة استعطافهم للحصول على إكرامية.

تجاوب

أثنت مقيمة في إمارة أبوظبي على سرعة تجاوب أفراد الشرطة مع بلاغها الخاص بقطط عالقة بماكينة سيارة في شارع النجدة، ونجاحهم في إتمام العملية بوقت قياسي ما أنقذ حياتها وأشاع الفرحة في قلوب الحاضرين.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com