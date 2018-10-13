بلدية الشارقة تحوّل عدد من اللوحات إلاعلانية للعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة

جددت بلدية مدينة الشارقة عدداً من اللوحات الإعلانية على بعض الجسور في الإمارة وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية وتكون صديقة للبيئة، في إطار حرص البلدية على تنفيذ خطتها الاستراتيجية ورؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتطبيق الاقتصاد الأخضر بتوفير مصادر جديدة للطاقة المتجددة واستغلال جميع مصادر الطاقة البديلة المتوافرة بهدف حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ومكوناتها الطبيعية.

وأكد مدير إدارة الممتلكات والاستثمار في بلدية مدينة الشارقة خالد الشامسي أن تجديد هذه اللوحات جاء بالتعاون مع شركة "نيكست ساين ميديا" تم خلالها إنجاز 4 لوحات من أصل 8 من اللوحات الإعلانية الموجودة على بعض الجسور في الإمارة، حيث شملت المرحلة الأولى إنجاز اللوحات على جسر حلوان من جهاته الأربع، كما سيتم تغييرلوحات اخرى إلى شمسية في المرحلة القادمة على كل من جسر نادي الكريكيت وجسر الصجعة والخان والجسر الدائري، بحيث تخدم هذه اللوحات إعلانات فعاليات الدوائر الحكومية بالدرجة الأولى ثم الإعلانات التجارية.

وأشار إلى أن البلدية تحرص على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فيما يتعلق بتبني الأساليب الأكثر استدامة في الإمارة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتماشياً مع مجهودات سموه -حفظه الله ورعاه- التي تسهم في ترسيخ الثقافة البيئية في نفوس أبناء الوطن وتوعيتهم بأهمية المكونات البيئية والموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وأوضح أن هذه اللوحات تم تزويدها بموارد مستدامة من الطاقة التي تحافظ على البيئة بواسطة تقنية حديثة من الإطاءات تعمل على الطاقة الشمسية مدعمة بلوحات "led"، حيث يأتي هذا المشروع في إطار سعي البلدية المستمر للاعتماد على الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاستخدام الأمثل لمواردها، لما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان وحماية البيئة من الملوثات والانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة التقليدية.