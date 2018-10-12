«بيت الخير» تُسعد المسنين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أقامت «بيت الخير»، بالتعاون مع «مركز إسعاد كبار السن» في الممزر، التابع لهيئة الصحة في دبي، حفلاً لتكريم الآباء والأمهات المسجلين والمقيمين في المركز، وإسعاد عدد من المسنين غير المقيمين، الذين يتلقون الرعاية الطبية فيه.

وساد الحفل، الذي أقيم برعاية كل من مركز حمدان لإحياء التراث، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومدرسة هند بنت مكتوم للتعليم الثانوي، جو من الألفة والسعادة غمر نفوس الحاضرين، حيث تم تكريم 30 مريضاً من كبار السن، وقدمت فقرات تراثية وشعبية متنوعة، تخللها تقديم هدية على شكل كوبونات غذائية بقيمة 500 درهم لكل مسنّ، وتبرعت «إينوك» بعدد من الكراسي المتحركة، بينما وفر مركز حمدان خيمة لتقديم المأكولات التراثية. وأكد نائب مدير عام «بيت الخير»، سعيد مبارك المزروعي، أن الجمعية نظمت فعاليات اجتماعية وإنسانية عدة خلال «عام زايد»، لافتاً إلى أنها تعدُّ المسنين من أهم الفئات المستهدفة من نشاطها الخيري، وتفرد لهم أكثر من مشروع لرعايتهم وكفايتهم وإسعادهم.

وأضاف: «تقدم (بيت الخير) الدعم الكامل للمسنين وأسرهم، من خلال برنامج (أمان)، الذي يوفر الدعم النقدي الشهري والدعم الغذائي لكل أفراد الأسر المسجلة، وتعزز الدعم بتقديم الأجهزة المنزلية وصيانة المنازل، وتقديم دعم إضافي في رمضان والأعياد، فضلاً عن مشروع (كما ربياني صغيراً) ومشروع (إسعاد كبار السن). كما أفردنا لهم لجنة متخصصة تشرف على توفير احتياجات المسنين من أجهزة طبية وحركية، وتنظم العديد من فعاليات تكريم وإسعاد المسنين».

الجمعية قدمت كوبونات غذائية للمسنين بقيمة 500 درهم.