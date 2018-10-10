حملة توعية بالقيادة أثناء الضباب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تنفذ شرطة أبوظبي حملة توعية للسائقين ومستخدمي الطريق بالإجراءات والتدابير الوقائية أثناء تشكل الضباب، لتعزيز السلامة على الطرق.

وتأتي الحملة ضمن جهود اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بالتنسيق مع دائرة النقل، وتنفذ الحملة مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد خليفة محمد الخييلي، أهمية التوعية بالقيادة الآمنة والحد من الأخطاء التي يرتكبها السائقون أثناء الضباب، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية «فردية ومتتابعة» بين المركبات ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية أثناء الضباب تشمل نشر الرسائل التحذيرية عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، وإرشادات مرورية على الأبراج الذكية بتوخي الحيطة والحذر، والحالة المرورية على الطرق، وتحذير السائقين خصوصاً في حالة وجود حوادث معرقلة لحركة السير.

كما تشمل منع سير الحافلات و«باصات» نقل العمال سعة (14- 24- 60 راكباً) أثناء الضباب على كل الطرق في أبوظبي، فى إطار الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة أثناء الضباب.