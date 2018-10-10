«بطولة بناة المدينة الشباب» تعلن آلية المشاركة.. وتبدأ استقبال الطلبات 11 نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «بطولة بناة المدينة الشباب»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، آلية المشاركة في البطولة التي تهدف إلى إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية الحالية، واقتراح الخدمات المستقبلية، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أن تبدأ استقبال المشاركات في الفترة من 11-21 نوفمبر المقبل.

وتستهدف البطولة إشراك الشباب من طلبة المدارس من عمر 11ــ18 سنة في فئتين رئيستين، هما: الفئة الأولى: تحسين الخدمات الحكومية الحالية التي تقدمها الجهات، حيث سيتمكن الطلبة من الاختيار بين 27 خدمة تقدم حالياً والعمل على فكرة مشروع لتحسينها. وأما الفئة الثانية: الخدمات الحكومية المستقبلية، فسيتمكن الشباب من خلالها اقتراح خدمة حكومية جديدة، لم تقدم مسبقاً من قبل الجهات الحكومية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أفكار الشباب التي ستثري عملية تقديم الخدمات، ودراسة تطلعاتهم نحو الخدمات المستقبلية التي يستخدمونها أو سيستخدمونها في المستقبل.

وأكدت مدير أول مركز نموذج دبي إيمان السويدي، الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تشكيل ورسم ملامح مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن تمكين الشباب وتأهليهم على النحو الأمثل يأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يؤمن سموه بدور الشباب في صناعة المستقبل، انطلاقاً من قدراتهم وإمكاناتهم، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تفعيل دور الشباب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة والمساهمة بفعالية في مسيرة التطور والتنمية.

وقالت السويدي: «تسهم هذه البطولة في تسليط الضوء على طموحات وتطلعات الشباب حول الخدمات الحكومية، ودفع عجلة التعاون بين الشباب والجهات الحكومية، ونحن ندعو أبناءنا الطلبة للمشاركة في البطولة، وتأكيد دورهم في صناعة المستقبل».

ومن جانبها، قالت مدير مشاريع ببناة المدينة، ميثاء القرقاوي: «تأتي بطولة بناة المدينة الشباب انطلاقاً من رؤية القيادة الرامية إلى الارتقاء بأداء الخدمات الحكومية في الإمارة، والوصول بها إلى مستويات ريادية جديدة، وحرصاً على إشراك هذه الفئة المهمة من الشباب في تصميم الخدمات الحكومية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى أن بطولة بناة المدينة الشباب تركز على إشراك فئة الشباب في تصميم الخدمات الحكومية التي يستخدمونها، بهدف تطويرها وتوسيع رقعة المستفيدين منها، والارتقاء بأداء الخدمات الحكومية في الإمارة والوصول بها إلى مستويات ريادية جديدة».

وأضافت: «يمكن للشباب المشاركة وفقاً لمعايير عدة، من أهمها العمل الجماعي، حيث تقبل المشاركات لفريق عمل مكوّن من 3-5 طلبة تجسيداً لأهمية العمل بروح الفريق الواحد، وستبدأ عملية استقبال المشاركات من 11-21 نوفمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني citymakers.ae وسيتم بعدها تقييم أفكار المشروعات من قبل لجنة من المحكمين المعنيين، لاختيار فريقين فائزين سيتم الإعلان عنهما في ديسمبر من العام الجاري، وسيحصل كل منهما على 30 ألف درهم». يجب على الشباب من طلبة المدارس بإمارة دبي تشكيل فريق مكون من 3-5 طلبة، واختيار خدمة لتحسينها من قائمة الخدمات الموضحة في الموقع الإلكتروني citymakers.ae، وتقديم فكرة مشروع لتحسينها، أما فئة الخدمات الحكومية المستقبلية فيمكن للشباب المشاركة في تقديم فكرة لخدمة جديدة يمكن أن يتم تطبيقها في الإمارة، على ألا تكون مطبقة بالجهات الحكومية في الوقت الحالي. ويمكن للشباب دعم أفكارهم بفيديو، أو صورة أو عرض تقديمي.

وتشمل قائمة الخدمات التي سيتمكن الشباب من تقديم أفكار لتحسينها ضمن فئة تحسين الخدمات الحكومية كلاً من: خدمات المتاحف (متحف الاتحاد) لهيئة دبي للثقافة والفنون، والتطوع لهيئة تنمية المجتمع، وخدمة تدريب رواد الأعمال لدائرة التنمية الاقتصادية، ورحلة المسافر لمؤسسة مطارات دبي، وخدمة نقل المرضى لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وخدمة الفحص الدوري الشامل لهيئة الصحة بدبي، وتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وخدمة القطارات، لهيئة الطرق والمواصلات، وبرنامج خبير دبي، لدائرة السياحة والتسويق التجاري، والحدائق والمتنزهات لبلدية دبي، والجرائم الإلكترونية للقيادة العامة لشرطة دبي، وخدمة توصيل الطاقة الشمسية للمباني لهيئة كهرباء ومياه دبي، وخدمة القروض الإسكانية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وخدمة الدخول والخروج من المطار للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

كما تشمل الاستجابة لحالات الطوارئ للإدارة العامة للدفاع المدني، وخدمة البيع لدائرة الأراضي والأملاك، وخدمة عدم ممانعة في تنظيم الفعاليات الرياضية لمجلس دبي الرياضي، وطلب إصدار الإشهاد الوقفي لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وخدمة تصوير أوراق الدعوى للنيابة العامة، وتصريح العمل بدوام جزئي لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وترخيص قيادة وطاقم الوسيلة البحرية لسلطة مدينة دبي الملاحية، وطلب التسجيل في حلقة تحفيظ القرآن لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والترخيص التجاري لتراخيص، خدمات العضوية لغرفة تجارة وصناعة دبي، والتسويات والإصلاح الأسري لمحاكم دبي، وتقديم معلومات «رافد» لجمارك دبي، وخدمة التصاريح للمنطقة الحرة لجبل علي.

شروط

بعض شروط وأحكام «بطولة بناة المدينة الشباب»:

- يجب تشكيل فريق عمل مكوّن من 3ــ5 أعضاء من الشباب، ينتمون جميعهم إلى المدرسة نفسها بإمارة دبي.

- ألا تقل أعمار كل من أعضاء الفريق عن عمر 11 عاماً، ولا تزيد على 18 عاماً.

- أن يتم العمل على فكرة المشروع من قِبل أعضاء الفريق.

- ألا تكون فكرة المشروع قد تمت المشاركة بها مسبقاً في أي مسابقات أو جوائز محلية أو عالمية أخرى.

- يمكن للفريق الواحد المشاركة بفكرة واحدة لكل فئة.

- يمكن للفريق أن يدعم فكرة المشروع بفيديو قصير يتم إعداده من قِبل أعضاء الفريق، ولا يتعدى الدقيقتين، أو صورة يتم التقاطها أو تصميمها من قِبل أعضاء الفريق، أو عرض تقديمي.