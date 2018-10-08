المصدر: الامارات اليوم

شكوى

شكا رجل إلى اقتصادية دبي أنه سلم هاتفه المحمول إلى فرع الصيانة الخاص به، فطلبوا حضوره بعد يوم لتحديد الخلل، ليتضح أن الجهاز بحاجة إلى تغيير الشاشة، فرفض، وذهب إلى فرع آخر للشركة نفسها، ليتبين أنه خلل بسيط فقط، فسارعت اقتصادية دبي للتحقيق في الشكوى.

نظام

ذهب قارئ لاستخراج بدل فاقد لشهادة ميلاد ابنه في الطب الوقائي بعجمان، فطلبت منه الموظفة طباعة الطلب، ودفع الرسوم، والانتظار ساعة، ليفاجأ بها تخبره لاحقاً بأنه تم اعتماد نظام جديد في العمل هو يوم استخراج الشهادة نفسه، ولا تعلم كيف يتم استخراج بدل فاقد، وطالبته بالعودة وانتظار اتصالها، وبعد يومين أخبرته بتطبيق نظام جديد عن طريق الإنترنت، وجلب مستندات أخرى، ودفع رسوم جديدة غير الرسوم السابقة التي لم تتم إعادتها.

مدارس

تتبع مدارس خاصة في دبي أسلوب تعليم يعتمد على تدخل ولي الأمر، وقيامه باستكمال الدروس، ومتابعة أبنائه ومستوى تحصيلهم، ما يطرح تساؤلاً حول دورها كمؤسسات تعليمية، خصوصاً لو كان ولي الأمر لا يستطيع متابعة دروس طفله.

مستهلك

توصلت اقتصادية دبي إلى ضرورة إصلاح خلل في عجلة قيادة سيارة مستهلك، اشتكى وكالة سيارات رفضت إصلاح سيارته، بعد أن تسببت في تعطيل عجلة القيادة.

«إيكيا»

فوجئ متصل، قام بشراء سرير على الموقع الإلكتروني لمتجر «إيكيا»، عند الاستلام بأنهم لا يقومون بالتركيب، ما دفعه إلى القيام بذلك بنفسه، لكنه وقع في خطأ اضطره إلى الاتصال بهم مراراً للشكوى دون نتيجة.

تأمين

امتنع مكتب عقاري في الشارقة عن تسليم مبلغ التأمين لمستأجر أخلى شقته، أخيراً، بدعوى أنه أبلغ المكتب بنيته مغادرة الشقة قبل شهر واحد فقط من انتهاء العقد. وتساءل المستأجر عن مصير أموال المستأجرين الذين يضطرون إلى إخلاء شققهم في فترة قد لا تتعدى الشهر في بعض الحالات!

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