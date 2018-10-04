«مساندة» تفتتح تقاطع «الأفلاج» في العين جزئياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، عن افتتاحها بشكل جزئي دوار الأفلاج في العين، وذلك بالتعاون مع كل من دائرة النقل وبلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بكلفة 55 مليون درهم، ويوفر ستة مسارب للقادمين من مزيد باتجاه صناعية العين ووسط المدينة، بهدف رفع الكفاءة المرورية للتقاطع، وتسهيل حركة السير والمرور.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية بالإنابة في «مساندة»، المهندس صالح الشيبة المزروعي، إن نسبة الإنجاز الحالية لمشروع تطوير دوار الأفلاج بلغت 88%، مشيراً إلى أن افتتاح المشروع بشكل كامل سيتم خلال الربع الأول من 2019.

وأوضح المزروعي أن المشروع عبارة عن تحويل دوار الأفلاج 115 (الهيلتون) إلى تقاطع إشارات ضوئية، وذلك من خلال اغلاق النفق الحالي من الأعلى وتحويل الدوار إلى تقاطع إشارات ضوئية، ويحتوي المشروع على توسعة للطرق المحيطة بالدوار، وذلك من خلال توفير ثلاثة مسارب للقادمين من مزيد باتجاه المنطقة الصناعية بالعين، وتوفير ثلاثة مسارب أخرى للقادمين من مزيد باتجاه منطقة وسط المدينة، إلى جانب توفير أرصفة للمشاة، والزراعة التجميلية في منطقة المشروع.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية العين، المهندس عبدالله حمدان العامري، إن البلدية حريصة على ضمان كفاءة وفاعلية البنية التحتية وجعل العين خالية من الاختناقات المرورية.