بلدية دبي تكشف عن ثلاثة مشاريع مبتكرة خلال المعرض الدولي للخضروات والفاكهة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت بلدية دبي عن ثلاثة مشروعات ذكية، خلال افتتاحها الدورة العاشرة من المعرض الدولي للخضروات والفاكهة أمس، هي الطاولة الذكية، والعربة الذكية، وأجهزة المناولة الذكية.

جاء ذلك أمس خلال افتتاح مدير عام بلدية دبي داود الهاجري، الدورة العاشرة من المعرض الدولي للخضار والفواكه والذي يقام في الفترة من 1 – 3 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، باعتباره المنصة المثالية التي تتيح للمؤسسات البحث في سبل تلبية الطلب الكبير على هذه المنتجات الطازجة بحضور سعادة كوفن عمدة ايسن الألمانية.

من جهته صرح المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال محمد مبارك: "إن المعرض يحظى بدعم ورعاية البلدية، حيث يستفيد المعرض من ازدهار التجارة في منتجات الخضار والفواكه الطازجة في دول الخليج"، وذكر بأن الدائرة حرصت هذا العام من خلال مشاركتها في المعرض على أبراز المشاريع الذكية التي تخدم توجهات الحكومة.

وشهد المعرض مشاركة البلدية بثلاثة مشاريع ذكية، وهي: مشروع الطاولة الذكية، والذي سيكون في المجمع الجديد في السوق (ماركت 3)، حيث ستكون هذه الطاولات في ساحات البيع المكيفة، وستعمل على إعطاء معلومات عن بعد لمفتشي البلدية عن وجود خضار وفواكه تالفة تحتاج للفحص من خلال ربطها بشبكة المعلومات الخاصة بالأغذية التي ترد عبر منافذ الدولة، كما يمكنها إعطاء معلومات عن الخضار والفواكه المعروضة عليها للجمهور من حيث بلد المنشأ، ومدى صلاحياتها وذلك من خلال باركود الملصق على الخضار أو الفاكهة.

أما المشروع الثاني فهو العربة الذكية بالسوق، والتي تعمل من خلال التعرف على المتسوق الراغب في شراء الخضار والفواكه، ثم تقوم بملاحقته خلال تسوقه، دون حاجة المتسوق لدفعها بيده، وتوصيلها لسياراته، وهذا ما يترتب عليه تطوير وتقديم أحدث الخدمات والتقنيات التي تساهم في رفع نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة من بلدية دبي وإدارة السوق.

والمشروع الثالث أجهزة المناولة الذكية، وفكرتها في عمل المنصات بسوق الخضار والفواكه حيث توجد عدد ثلاثة منصات مخصصة للتنزيل والتحميل، وهذه الفكرة عبارة عن إيجاد وسيلة سريعة وآمنة للتنزيل والتحميل عوضاً عن الأيادي العاملة التي قد تتعرض للإصابة في موقع التنزيل والتحميل، كما تساعد هذه الفكرة على تقليص الوقت والجهد، وتحقيق رضا المتعاملين.

وتبلغ المساحة الإجمالية لسوق الخضار والفواكه الحالي في إمارة دبي ما يقارب ال 990330 مترا مربعا، حيث يعتبر من أكبر الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مركز رئيسي لواردات مختلف أنواع الخضار والفواكه سواء كانت قادمة من داخل الدولة أو من خارجها، وذلك من خلال النقل البري، البحري أو الجوي، كما أن السوق يعتبر أيضا من أهم الأسواق لتصدير الخضار والفواكه إلى خارج الدولة، وقد حرصت الدائرة على تلبية كافة المتطلبات بما يتناسب مع رؤية الحكومة الرشيدة، وتجهيز السوق بالخدمات والمرافق التي تتوافق مع الخطة المستقبلية لعام 2020.