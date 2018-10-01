المصدر: الامارات اليوم

باقة

شكا مواطن الازدحام الكبير الذي شهده مكان بيع تذاكر كبار الشخصيات للقرية العالمية التي ستنطلق فعالياتها نهاية الشهر المقبل، إذ ذكر أنه كان يحمل رقم انتظار «500»، وحين جاء دوره فوجئ بالإعلان عن أن باقة الـ900 درهم قد نفدت، ولم يتبقَّ سوى باقة الـ1500 درهم، ما اضطرّه لشرائها.

خصم

شكا مستأجر ما اعتبره «مبالغة» من قبل شركات العقار، في خصم مبالغ من التأمين عندما قرّر مغادرة المسكن إلى بناية أخرى. وتساءل عن أحقية الشركة في تحديد النسبة، مطالباً بتعيين لجنة من جهة مستقلة لتقدير قيمة المبلغ الذي يتعيّن خصمه.

ازدحام

طالب سائقون في عجمان بالعمل على حل مشكلة الازدحام الخانق وقت الظهيرة في المخرج الوحيد الضيّق من أمام مستشفى «جي إم سي» المؤدي إلى شارع العروبة، ومنه إلى شارع محمد بن زايد.

إضاءة

شكا متسوّق قيام عمال نظافة في محطات بترول ومراكز تسوّق في أبوظبي، بتقديم مناديل ورقية لمن يستخدمون المرافق أثناء غسل أيديهم، في محاولة للحصول على إكرامية.

تسوّل

أكد مقيم في إمارة عجمان تضرره من ظاهرة التسوّل أمام المنازل، لاسيما في فترة الصباح، حيث فوجئ بقيام امرأة تحمل رضيعاً بطرق باب شقته وطلب مساعدته لشراء دواء، فأعطاها 10 دراهم، إلا أنها طلبت 100 درهم.

مراجع

قال مراجع لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي» (ديوا) إنه استغرق ساعات محاولاً الوصول إلى الشخص المعني عبر الهاتف، لمعرفة بعض التفاصيل عن معاملته، دون أن يتلقى استجابة. فقرر التوجه إلى الدائرة، من دون أن يتوقف عن محاولة الاتصال، وأنجز المعاملة من دون أن يتلقّى رداً.

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