بلدية أبوظبي: أعمال التجميل خارج القسيمة تعفي من رسوم مظلة السيارة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت بلدية أبوظبي أن قيام مالكي القسائم السكنية بأعمال تجميل طبيعي، أو تطوير، خارج حدود قسائمهم كمبادرة تطوعية، والعمل على الارتقاء بالمظهر العام للمدينة بالتنسيق مع البلدية والجهات المختصة؛ يمنحهم امتيازاً يتمثل في إعفائهم من الرسوم السنوية لمظلات السيارات، لافتة إلى أن تضافر الجهود بين البلدية وأفراد المجتمع للحفاظ على المظهر العام؛ جزء لا يتجزأ من المسؤولية المجتمعية. وذكرت أن هذه الأعمال يجب أن تتطابق مع تنظيم الأعمال خارج حدود القسيمة، وتنسجم مع القوانين والمواصفات المطلوبة.

جاء ذلك إثر النتائج التي أسفرت عنها عمليات التفتيش والمتابعة لمتغيرات مكونات البنية التحتية والمرافق الخدمية في أبوظبي التي نظمتها بلدية مركز المدينة بهدف الاطلاع على المتغيرات التي تؤثر سلبا في أهلية وكفاءة المرافق، إذ تبين أن هناك الكثير من الأعمال المخالفة، ما يعرّض المرافق للتلف.

ودعت البلدية الى عدم إجراء تعديلات على الأرصفة والأصول العامة دون أخذ الموافقات والتصاريح والاعتمادات اللازمة.