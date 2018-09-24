«لاندمارك» تتبرّع بـ 3 ملايين درهم لأعمال الإغاثة من فيضان كيرلا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبرّعت «لاندمارك»، المجموعة التي تعمل في مجال تجارة التجزئة والضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والهند، بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، تضمنت مساعدات عينية بقيمة 1.5 مليون درهم عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي، إسهاماً منها في تمويل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في ولاية كيرلا الهندية التي ضربها فيضان مدمر أخيراً.

وتأتي المساعدات العينية، التي شملت مواد أساسية، مثل: البطانيات والمناشف والأحذية والملابس النسائية والرجالية والولادية، من العلامات التابعة للمجموعة، مثل: محل الأطفال، ماكس، لايف ستايل، هوم سنتر، هوم بوكس، سبلاش، آيكونيك، شومارت، شو إكسبرس، ولاندمارك إنترناشيونال، دعماً لاحتياجات النازحين الذين شردهم الفيضان الكاسح.

وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة «لاندمارك»، رينوكا جاغتياني: «نعرب عن بالغ تعاطفنا مع المتضررين من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ولاية كيرلا، ونأمل أن نسهم في تخفيف معاناة أبناء الولاية، وإحداث فارق إيجابي فيها. ونغتنم الفرصة لنتقدم بالشكر للهلال الأحمر الإماراتي، وشركائنا من المنظمات غير الحكومية في الهند، التي سارعت لتنفيذ أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار. وسنواصل تقديم أقصى أشكال الدعم الممكنة». وكانت «لاندمارك» قد وزعت 30 ألف وحدة من المواد الأساسية، مثل الأغذية وأدوات الطهي والملابس، على المنظمات غير الحكومية في المناطق المتضررة، كمساعدات فورية، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 1.5 مليون درهم، تم تخصيصه لاثنتين من المنظمات غير الحكومية في الهند، ومن خلال وحدة المسؤولية الاجتماعية فيها، تعدّ مجموعة «لاندمارك» مسهماً دائماً في أعمال الإغاثة بالهند، وستواصل دعمها لجهود إغاثة المتضررين على مدار الأشهر المقبلة.