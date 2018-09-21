«اجتماعية الشارقة» تستطلع آراء كبار السن حول برامج الترفيه

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد عدد من كبار السن أن أفضل أشكال الترفيه بالنسبة إليهم، هو السفر إلى مدن ومواقع تتمتع بمناظر خلابة.

وقالوا - خلال لقاء استطلاعي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أخيراً، وجمع كبار السن المنتسبين إلى دار رعاية المسنين، والمسنين المنتسبين إلى أندية الأصالة التابعة للدائرة، بهدف معرفة آرائهم وملاحظاتهم حول البرامج الترفيهية المقدمة لهم - إنهم يفضلون زيارة البلدان التي تتميز بمناظر خلابة، على أشكال الترفيه الأخرى.

وأفادت مسؤولة نادي الأصالة، سمية الشامسي، بأن الدائرة توفر لكبار السن حرية الاختيار بين ما يحبذونه من وجهات السفر الترفيهية، تحقيقاً لسياستها الساعية للوصول إلى مجتمع يتمتع بالرفاه والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي.