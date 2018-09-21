انتشال جثة شخص سقط من قمة جبلية في شيص

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انتشلت فرق الإنقاذ في شرطة الشارقة، جثة شخص في العقد الرابع من عمره (آسيوي)، توفي إثر سقوطه من قمة جبلية، واستقر في وادٍ يصل عمقه إلى 15 متراً في منطقة شيص، بمدينة خورفكان.

وذكر رئيس قسم الإنقاذ، الرائد راشد بن صندل، أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في إدارة شرطة المنطقة الشرقية، مساء الثلاثاء الماضي، يفيد بانزلاق شخص من أعلى قمة جبل، ووقوعه في حفرة عميقة، في منحدر وادٍ بمنطقة شيص، ويصعب الوصول إليه، فانتقلت الدوريات المختصة من قسم الإنقاذ، بمشاركة فرق من إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وإدارة المهام الخاصة، وإدارة الخدمات المساندة، إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات الإنزال للوصول إلى الشخص المفقود، وانتشاله، قبل أن يتبين أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

ودعت شرطة الشارقة هواة ارتياد المناطق الجبلية إلى توخي الحيطة والحذر، مع أخذ الاحتياطات، والتجهيزات اللازمة، وعدم المجازفة بالنزول إلى الوديان العميقة أو المنحدرات الخطرة حفاظاً على سلامتهم.