«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع توفير أراضٍ سكنية حتى عام 2040

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، على المرحلة الأولى لمشروع الخطة الإسكانية في منطقة الشنوف السكنية في مدينة الشارقة، الذي يهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية حتى عام 2040.

واستعرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بطي المهيري، مراحل المشروع، متضمناً الخطة الاستراتيجية لتوفير قطع الأراضي السكنية بإمارة الشارقة، والطلب على الإسكان حتى عام 2040، والفئات المستحقة وفق تصنيفاتها المتنوعة، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تعمل على التركيز على الأراضي الخالية والمتاحة للتنمية لتوفير مناطق سكنية جديدة، ومناطق التطوير العمراني للمناطق المتدهورة، إلى جانب التكثيف من خلال تعديل الاشتراطات البنائية.

وثمّن المجلس جهود الدائرة في تحقيق رؤية الإمارة في توفير احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، بما يتماشى مع النهضة التي تشهدها الإمارة في كل المجالات والأصعدة.

كما اطلع المجلس على التقرير الثاني للخطة الاستراتيجية لرصف الطرق الداخلية في مدينة الشارقة، والمقدم من مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، واستعرض رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق الداخلية في إمارة الشارقة، المهندس سليمان عبدالرحمن عبدالله، مخرجات التقرير والأهداف الاستراتيجية لخطة الرصف، ووصف الوضع الراهن للطرق الداخلية لمختلف المناطق السكنية والتجارية والصناعية بالشارقة، إلى جانب خطط الرصف على المستويات كافة، القصيرة، والمتوسطة، والطويلة.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته القانونية، وتوطئة لإصداره.

المجلس اطلع على خطة رصف الطرق الداخلية في مدينة الشارقة.