مؤسسة الإمارات توسِّع نطاق مسابقتها «بالعلوم نفكر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، عن انطلاق الدورة السابعة لمسابقة «بالعلوم نُفكر» الوطنية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة. كما أعلنت عن عقد المسابقة في كل إمارة من الإمارات السبع بدءاً من عام 2019، لتمكين أكبر عدد من الشباب المبتكر من المشاركة في مسابقة «بالعلوم نُفكر».

وستتاح الفرصة لمشتركي «بالعلوم نُفكر» لعرض مشروعاتهم في «منصة رواد الأعمال الواعدين في مجال العلوم والتكنولوجيا»، التي دشنتها المؤسسة العام الماضي لتُتيح للشباب التواصل مع الشركات والمؤسسات الشريكة للمؤسسة، فضلاً عن التعامل بشكل مباشر مع الشركات والمؤسسات المهتمة بابتكارات الشباب لاحتضان هذه المشروعات.

وشارك أكثر من 12 ألفاً و400 شاب في مسابقة بالعلوم نُفكر منذ تدشينها، وحققت المسابقة رقماً قياسياً عام 2018، حيث بلغت عدد المشروعات التي تقدمت للمشاركة 1880 مشروعاً، بنسبة زيادة 36% على مسابقة عام 2017، كما تخرج في المسابقة أكثر من 1100 من سفراء «بالعلوم نُفكر»، وتم تمكينهم من المشاركة في أنشطة تهدف إلى تبادل المعرفة العلمية، على الصعيدين المحلي والدولي.