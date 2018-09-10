جدد جواز سفرك بـ4 خطوات فقط عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن احصائيات معاملات قطاع الجنسية خلال النصف الأول من عام 2018 حيث أنجزت 33ألف و816 معاملة، منها إصدار 19 ألف و636جواز سفر جديد وإصدار ألف و303خلاصة قيد جديدة.

ودعت إقامة دبي المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج إلى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات سفرهم وتجديدها قبل انتهائها بمدة أقصاها ستة أشهر قبل موعد السفر وبالأخص خلال الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك لتفادي التأخير عن الرحلات أو تعرضهم للعوائق عند وصولهم لمعظم الدول الأخرى.

وقال مساعد المدير العام لقطاع الجنسية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي العميد أحمد المهيري، إن جنسية دبي تعمل وفق نظم وآليات تقنية عالية لتقديم أفضل الخدمات عبر التطبيقات الذكية، وذلك حرصاً من الإدارة على تسهيل إجراءات تجديد جواز السفر، حيث أن بإمكان المواطنين تقديم طلب تجديد جواز السفر عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي بأربع خطوات فقط ويتم توصيله لمقدم الطلب من خلال خدمة " ساعي" للتوصيل.

وأضاف العميد المهيري أن المواطنين بإمكانهم تحميل التطبيق الذكي لإقامة دبي عبر الهواتف الذكية، والدخول إلى خدمة إدارة الجنسية الموجودة في التطبيق وتقديم طلب تجديد الجواز وتعبئة البيانات المطلوبة كرقم الهاتف ،والعنوان ثم اختيار طريقة تسليم الجواز وإتمام عملية الدفع والانتهاء ،كما يمكن للمواطنين تجديد جوازات سفرهم من خلال الحضور إلى مبنى إدارة الجنسية في منطقة الجافلية في دبي أو المراكز الخارجية ( مركز المنارة، ومركز الطوار) مع إحضار الجواز الأصلي وصورةشخصية حديثة بخلفية بيضاء. كما يمكنهم التقديم على معاملات تجديد جوازات السفر وإصدارها وإصدار خلاصة القيد في مركز حتا التابع للإدارة ، بالإضافة إلى مركز الخدمة في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وشدد العميد أحمد المهيري أن جوازات السفر الإماراتية لها أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للدولة كونها الوثيقة الرسمية لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ويتوجب الحفاظ عليها وعدم اتلافها أو فقدانها ووضعها في مكان آمن.