مبادرة لوضع حلول لتحديات الشباب

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أطلق مجلس رأس الخيمة للشباب، بالتعاون مع كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، مبادرة «حلول شبابية»، بحضور الرئيس التنفيذي مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، وأعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية ومجلس رأس الخيمة للشباب، ونحو 50 من طلبة وخريجي كليات التقنية العليا.

وقال الشامسي، خلال الحلقة التي عقدت بمقر كليات التقنية في رأس الخيمة، إن الشباب هم القوة المحركة للتنمية والتطوير بالدولة، والفرص متاحة أمامهم للمشاركة والتعبير عن آرائهم وهم في مقاعد الدراسة، لأن الكليات تؤهلهم من بداية التحاقهم بها ليكونوا فاعلين وقادرين على ابتكار الأفكار والحلول الإبداعية للتحديات والقضايا المجتمعية المهمة، خصوصاً تلك التي تتعلق بهم بشكل مباشر.

وشارك الشامسي في جانب من الحلقة النقاشية، التي تمحورت حول «تمكين الشباب في المرافق العامة»، حيث تم تشكيل فرق عمل من الطلبة وأعضاء مجلس الشباب، للعمل على وضع حلول لهذا التحدي، على إثره يتم تقييم الحلول، وضمان أن تكون إبداعية وقابلة للتطبيق حسب الإمكانات الموجودة، ومدعمة بإحصاءات وصولاً للنتائج التي ستترتب على تنفيذ هذه الحلول، وبناء على ذلك يتم اختيار الحل المناسب، ورفع التوصية للجهة المستهدفة، والتخطيط بين الطرفين لتنفيذ الحل مع المتابعة المستمرة من قبل المجلس.