المصدر: الامارات اليوم

اقتراح

اقترح سائقون في أبوظبي وضع ماكينات خاصة بتحصيل رسوم «مواقف» في مناطق الفلل السكنية التي شملها التطبيق الأخير، مشيرين إلى أن وقوفهم في هذه المواقف، لا يعني بالضرورة زيارة أحد أصحاب الفلل، وإنما قد يكون لدواعي التسوق أو إنجاز معاملات.

أقساط

لم يتمكن أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة من إعادة تسجيل أبنائهم، لوجود أقساط متأخرة عليهم من العام الدراسي الماضي، وطالبوا المدارس بإبداء بعض المرونة معهم، خصوصاً من مضى على وجودهم في المدرسة أعواماً طويلة.

حقائب

اشتكى ذوو طلبة، ارتفاع أسعار الحقائب والمستلزمات المدرسية، في غالبية المتاجر، ووجود تفاوت كبير في سعر المنتج الواحد من متجر لآخر، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة هذه الأيام. كما لفتوا إلى عدم جودة الكثير من الحقائب، إذ تتعرض للتلف بعد مرور أسابيع، وأحياناً أيام على استعمالها.

إسعافات

لفت متعاملون مع مؤسسات ودوائر حكومية إلى فقر صناديق الإسعافات الأولية، الموجودة فيها، إذ تخلو من المتطلبات الأساسية لخدمات الإسعاف والطوارئ.

دواء

قالت مقيمة إنها اشترت دواء من إحدى الصيدليات وأرسلته إلى والدتها في بلدها، لتفاجأ بأنه منتهي الصلاحية، مطالبة بتشديد الرقابة، وتوعية الأفراد بمراجعة تاريخ الإنتاج والانتهاء على الأدوية قبل شرائها.

ازدحام

رغم انتشار دوريات المرور في معظم الشوارع مع بداية العام الدراسي، إلا أن محيط بعض المدارس شهد ازدحاماً، بسبب سلوكيات أولياء أمور الطلبة، خصوصاً الاصطفاف العشوائي خلف المركبات، وفي نهر الطريق.

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