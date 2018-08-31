«النقل» تدعو أصحاب المركبات إلى استخراج «مواقف» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

دعا رئيس فريق «مواقف» بدائرة النقل في أبوظبي، المهندس خميس حمد الدهماني، أصحاب المركبات الذين لم يحصلوا على تصاريح مواقف السكان حتى الآن إلى التقدم في أقرب فرصة بطلب التسجيل للحصول على التصاريح قبل أن تدخل المرحلة الثانية حيّز التنفيذ، وذلك تجنباً للمخالفات.

وأشار خلال ندوة عقدت في مجلس عبدالله مهير الكتبي بمنطقة المشرف، بعنوان «مواقف المناطق السكنية»، إلى أن المواقف في المناطق الجديدة موزعة على 42 قطاعاً، تشمل كل قطاعات أبوظبي ما عدا منطقة السفارات.

وافتتح مدير عام مركز النقل المتكامل محمد درويش القمزي، بحضور عدد من أهالي منطقة المشرف، الندوة بمقدمة تعريفية عن خدمات المركز التي تشمل نظام مواقف، وخدمات النقل بالحافلات، وخدمات النقل البحري، ومراكز التحكم المروري، ومحطات الأوزان المحورية، ومركبات الأجرة. واستحوذ نظام «مواقف» على الجزء الأكبر من الندوة نظراً لأهميته في إدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي، وتدعيم انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى سلامة مستخدمي الطرق.

وقال إن «مواقف» أسهم في القضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي بالمناطق السكنية، فيما فاقت نسبة الالتزام به النسبة المستهدفة وهي 98%، ما أدى إلى رفع كفاءة وفاعلية استخدام المواقف في الإمارة، كما أسهم النظام في القضاء على ظاهرة السكن غير النظامي بمناطق الفلل، وتوفير مواقف لقاطني وملاك الفلل في المناطق التي يتم تفعيل النظام فيها. وأشار إلى المنافع المجتمعية والاقتصادية والبيئية التي جلبها نظام مواقف إلى سكان الإمارة والمتمثلة في التخفيف من أزمة مواقف المركبات وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، وتخفيف الازدحام المروري والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارة، والإسهام في تسيير أمور الناس في الحياة اليومية، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

ويسهم نظام «مواقف» في تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام، وحماية البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام لإمارة أبوظبي، وكذلك توظيف قواعد بيانات مواقف في خدمة التخطيط العمراني والحضري والنمو السكاني، إلى جانب المحافظة على البنى التحتية من أرصفة ومرافق عامة ودعم الخطط التنموية والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

وكانت دائرة النقل أعلنت عن تطبيق نظام مواقف في جميع مناطق جزيرة أبوظبي بدءاً من 18 أغسطس الجاري، وذلك على مرحلتين: تشمل الأولى التفعيل والتوعية لمدة ثلاثة أسابيع دون تحرير المخالفات، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي. وختمت الندوة أعمالها بالتأكيد على ضرورة التزام سائقي المركبات بأنظمة العمل المتبعة في «مواقف»، وعدم الوقوف بشكل يعيق حركة المركبات والمشاة تجنباً للوقوع تحت طائلة المخالفات.

«مواقف» يسهم في تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام.