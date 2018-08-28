محمد بن زايد: المرأة في الإمارات صانعة للإنجازات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن المرأة في الإمارات تخطت مرحلة المساهمة في التنمية والتطوير إلى صانعة للانجازات، حيث قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المرأة في الإمارات تخطت مرحلة المساهمة في التنمية والتطوير إلى صانعة للانجازات التي ترتقي بمكانة الوطن..وفي يوم المرأة الإماراتية نجدد ثقتنا بإمكاناتها ودورها في رفد الرصيد الوطني بمزيد من الرقي والتقدم..واحتفاؤنا بها هو احتفاء وطن بشريكة أساسية للرجل في مسيرة بنائه وتقدمه ورفعته".

وتابع سموه في تغريدة أخرى: "نستذكر في هذه المناسبة قصص الوفاء والإرادة والعزيمة الصلبة لأمهات الشهداء الملهمات أيقونات العطاء اللاتي قدمن أعظم الدروس لنستقي منها جيلا بعد جيل أعظم العبر في التضحية وحب الوطن .. فلهن ولكل أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا تحية فخر واعتزاز وتقدير".