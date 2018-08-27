بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تصل إلى الوطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إلى أرض الوطن فجر أمس، بعد إتمامها أداء مناسك الحج لهذا الموسم.

وصرّح رئيس البعثة، المستشار القانوني مدير إدارة الشؤون القانونية في «إسلامية دبي»، مروان الشحّي، بأنّ البعثة، المكونة من 80 حاجاً، نالت رعاية المدير العام للدائرة، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، ومتابعته لشؤونها يوماً بيوم، في منازل الحجاج ومناسكهم، كما حظيت بإشراف إدارة البعثة، وكادرها الطبي والإعلامي المتخصص، المرافق لها، بالتعاون مع مكتب الحج في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي.

وأكّد الشحّي أن الرحلة شهدت تآزراً في الجهود، لاسيما بين الكوادر الإدارية والفنية والطبية، على مستوى الدائرة، بالتعاون مع مكتب شؤون الحج في الوزارة. كما حظيت بتعاون الجهات الحكومية الأخرى في حكومة دبي، والجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، حيث حرص الجميع على توفير متطلبات أداء المناسك، ومستلزمات الراحة والأمن للحجاج.

من جهته، أشار نائب رئيس البعثة، مدير مكتب الحج والعمرة في «إسلامية دبي»، سعيد عبدالله بن تويه، إلى أنّ أعضاء البعثة الرسمية لحكومة دبي شهدوا توعية شاملة بكل ما يحتاج إليه الحاج من فقه الحج والأضحية. كما توجّهوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ حكّام الإمارات وشعبها، ويتقبل شهداءها، ويحمي أرضها وأجيالها، ويعزز مكانتها بين الشعوب والأمم والحضارات، وأن يحفظ الأمة الإسلامية وأوطانها من كيد الكائدين ومآرب المفسدين، ويؤيدها على أعدائها. وأكّد رئيس قسم الاتصال المؤسسي في الدائرة، هلال الفيلي، أنّ أعضاء البعثة، التي شملت مختلف دوائر ومؤسسات حكومة دبي، قدّموا شكرهم وثناءهم للدائرة على هذه الرحلة الجامعة الشاملة لكل معاني الإيمان، والراحة والخدمة والتسهيل، كما أثنوا على برنامجها المتميز خلال الرحلة، لاسيما زياراتها الميدانية للحرمين الشريفين، واطّلاعها على الآثار الإسلامية والتاريخية في تلك البلاد الطاهرة، وما اكتحلوا به من رؤية آثار الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، رضوان الله عليهم أجمعين، والمشاهد التاريخية ذات الأثر في حياة المسلمين وإيمانهم.

وأضاف أنّ الرحلة المباركة أنهت برنامجها، وعاد الجميع بأمان وسلام إلى أرض الوطن غانمين منعّمين، منوهاً بدور وسائل الإعلام في الإمارات في نقل أخبار البعثة، بالبث المباشر ومن خلال الصحف المحلية والمداخلات اليومية عبر الإذاعات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى مواقع الدائرة، ووسائل تواصلها الإلكترونية.

أعضاء البعثة شهدوا توعية شاملة بكل ما يحتاج إليه الحاج من فقه الحج والأضحية.