«اجتماعية الشارقة» توزّع 1318 صندوق «فرحة عيد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وزّعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، 1318 صندوق «فرحة عيد» في عيد الأضحى المبارك؛ تحتوي على ملابس جديدة للأطفال، من الأيتام وذوي الدخل المحدود، بهدف إسعادهم وإدخال الفرحة على قلوبهم في يوم العيد، ما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي، وإرساء قيم التراحم والتواصل بين فئات المجتمع. وأكدت مدير فرع الحمرية بالدائرة، والمنسّق العام للمبادرة، مريم الشامسي، أن مبادرة «فرحة عيد» تأتي ضمن خطة دائرة الخدمات الاجتماعية، وحرصها على تفعيل دورها المجتمعي في مساعدة أفراد المجتمع، إذ يتم إطلاقها سنوياً لعيدي الأضحى والفطر المباركين من أجل دعم ومساندة الأسر، خصوصاً في فترة المناسبات، للارتقاء بالعمل الاجتماعي، وتحقيق التماسك المجتمعي عبر تطوير سياسات متكاملة، وتقديم خدمات اجتماعية متميزة.

كما أكدت حرص الدائرة على إدخال البهجة والفرحة إلى أطفال الأسر المستفيدة من المبادرة، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع بإدخال البهجة إلى نفوس الأسر المحرومة من الرعاية الاجتماعية، والتخفيف عنها، وإشعارها بأن المجتمع يقف معها، إضافة إلى غرس روح العطاء في نفوس أفراد المجتمع.

وأوضحت الشامسي أن المبادرة انطلقت خلال مارس الماضي، بحلّة جديدة، من خلال تخصيص حافلة توعية تجوب المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة والمراكز التجارية ومختلف المناطق السكنية، بغرض تسلّم التبرعات عبر الصناديق المخصصة للحملة، كنوع من الفرص التطوعية، وبلغت حصيلتها قرابة 3000 صندوق.

ونوهت بأهمية التكافل الاجتماعي، لافتة إلى أن المتبرعين لم يكتفوا بالمشاركة في المبادرة، بل شاركوا في دعمها من خلال اقتراح مبادرات أخرى مماثلة لكبار السن، ستعمل الدائرة على تنفيذها تزامناً مع اليوم العالمي للمسن.