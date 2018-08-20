مواعيد زيارة نزلاء المؤسسات العقابية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، العميد علي الشمالي، إن الإدارة تحرص على تواصل النزلاء مع أهاليهم وذويهم في أوقات تناسب الجانبين، وتأمين الأجواء المناسبة لهم، وتحقيق الهدف المرجو منها بما يتلاءم وبهجة عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن الإدارة العامة حددت مواعيد الزيارة للنزلاء والنزيلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك في كل من إدارة السجن المركزي، وإدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث. وتبدأ زيارة الرجال والنساء للنزلاء في المبنى رقم «1» في إدارة السجن المركزي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وإلى 9:30، ولنزلاء المبنى رقم «2» من الساعة 10 وإلى 11:30.

وتبدأ زيارة الرجال من المواطنين ورعايا الدول العربية إلى سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث خلال أول أيام عيد الأضحى في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وإلى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 وإلى 11:30 صباحاً.

وتبدأ زيارة الرجال والنساء للنزلاء في المبنى رقم «2» في إدارة السجن المركزي خلال ثاني أيام عيد الأضحى في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وإلى 9:30، ولنزلاء المبنى رقم «4» من الساعة 10 وحتى 11:30. وتبدأ زيارة الرجال من الجنسيات الأخرى إلى سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث خلال ثاني أيام عيد الأضحى في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وإلى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 وإلى 11:30 صباحاً.