شرطة دبي تكثف دورياتها في الطرق والأسواق والأماكن السياحية خلال أيام «الأضحى»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت شرطة دبي عن تكثيف دورياتها على الطرق الداخلية والخارجية خلال أيام عيد الأضحى، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن السياحية والشواطئ والحدائق، كما أعدت خطة مرورية لتيسير حركة المركبات وتفادي الازدحام، داعية أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم، وتوعيتهم بعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين، وضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان.

فيما قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، في بيان صحافي أمس، إن شرطة دبي ليست جهازاً أمنياً يسهر على راحة المجتمع فحسب، بل هي معنية بإدخال السرور والسعادة إلى نفوس أبنائه.

وتفصيلاً، أكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، استعداد شرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن السياحية، والشواطئ والحدائق، داعياً مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية، وارتكاب بعض المخالفات الخطرة، كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور، والتجاوز من كتف الطريق، لافتاً إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات، وعبر كل وسائل الإعلام، التي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية، وذلك كي لا تعكر بعض الأخطاء أو الحوادث الطارئة صفو فرحة عيد الأضحى.

كما دعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم، وتوعيتهم بعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين، وضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس، وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد.

وعبّر اللواء المري عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة سعيدة بمناسبة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن شرطة دبي ليست جهازاً أمنياً يسهر على راحة مستخدمي الطريق فحسب، بل هي شريك لهم، ومعنية بالإسهام في إدخال السرور والسعادة إلى نفوس أبنائهم عبر كل الوسائل.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن «مرور دبي» ستضاعف جهودها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتوفير السلامة للجميع، وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً جاهزية أفرادها لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحالة المرورية، ووضع الخطط اللازمة بهدف توفير الانسيابية في حركة السير والمرور، وتفادي ازدحام المركبات وتكدسها لفترات طويلة، بالإضافة إلى أداء المهام الأخرى. وأوضح أنه تم إعداد الخطط اللازمة المتعلقة بتوزيع المهام والأدوار على مرتِّب المرور لتسيير حركة السير في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تتمثل في تكثيف الدوريات ورقباء السير، والدوريات الراجلة في الأسواق والأماكن المزدحمة، مع انتشار ميداني للضباط والأفراد ورقباء السير في كل شوارع الإمارة والأسواق التجارية ومراكز التسوق لتسيير الحركة المرورية، ومنع الاختناقات المرورية على بعض الطرق الحيوية في الإمارة، بالإضافة إلى تأمين أفراد الجمهور أثناء عمليات التسوق والتنزه في أرجاء الإمارة بشكل عام.

وأشار المزروعي إلى أنه سيتم توزيع الدوريات المرورية على مصليات العيد والمقاصب والأسواق التجارية، لتنظيم الحركة ومنع أي مشكلات مرورية قد تحدث نتيجة الكثافة المرورية التي قد تحدث في تلك المناطق، كما سيتم توزيع الدوريات على الشوارع الخارجية كشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد، والإمارات، وشارع دبي العين، ورأس الخور، والمدينة الجامعية، والخوانيج، وكذلك سيتم تكثيف الدوريات المرورية في الأماكن التي تشهد كثافة سكانية، لمنع ظاهرة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، وتكثيف دوريات الإسناد خلال الفترة المسائية لمراقبة الحركة المرورية ومنع الظواهر السلبية. وأضاف أنه سيتم توزيع الدوريات المرورية لمتابعة الأوضاع المرورية على كل الشوارع والتقاطعات، بالإضافة إلى المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات، وأماكن التجمهر، وتشمل دبي مول، والـ«جي بي آر»، وكذلك «سيتي ووك»، ومنطقة بوليفارد محمد بن راشد، وفيستيفال سيتي، وسيتي سنتر مردف، بالإضافة إلى الشوارع الأخرى، وذلك بهدف العمل على انسيابية الحركة المرورية، والحد من المخالفات المرورية التي ترتكب من قبل بعض السائقين ومستخدمي الطريق. وأفاد بأن فريق التوعية المرورية في إدارة الحملات والتوعية المرورية سيوزع بطاقات التهاني، وكذا بطاقات تحتوي على عبارات توعية وإرشادات ونصائح، وذلك بهدف توعية الجميع، خصوصاً مستخدمي الطرق، بضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير السلامة والأمن لأفراد المجتمع. كما سيتم توزيع الحلويات والهدايا للجمهور ابتداءً من صباح أول أيام العيد.

ودعا مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية، والابتعاد عن الممارسات والتجاوزات الخارجة عن المألوف، متمنياً السلامة للجميع.

القيادة والسيطرة

أكد نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات بالوكالة، العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس، جاهزية مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي الدائم لاستقبال المكالمات الهاتفية من الجمهور، وخصوصاً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ودعا أفراد الجمهور إلى عدم التردد في الاتصال بهاتف (999) في حال تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والاتصال بالرقم (901) في الحالات غير الطارئة، واستخدام خدمة SOS عبر تطبيق شرطة دبي الذكي للحالات الطارئة، في حالة الذهاب للرحلات الصحراوية أو البحرية. وشدد على حرص العاملين في مركز إدارة القيادة والسيطرة على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور، وأنهم على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات في جميع الأوقات، لاسيما في العطلات والأعياد، والتنسيق مع الجهات المعنية على الفور للوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت. وأشار إلى أن مركز القيادة والسيطرة بمجرد استقبال البلاغ يعمل على تحديد الجهات الواجب وجودها في موقع الحادث والأقرب إليه، وإبلاغها للاستجابة الفورية والتحرك إلى موقع الحادث في زمن قياسي، وهي من الأمور المهمة لتقليل زمن الاستجابة.