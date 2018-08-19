دوريات أمنية لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، على جاهزية قطاع البحث الجنائي لاستقبال عيد الأضحى، مبيناً أن رجال التحريات والمباحث الجنائية، سيوجدون على مدار الساعة من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لأفراد الجمهور، لافتاً إلى أن هناك دوريات أمنية عسكرية ومدنية، سيتم تسييرها على كل مناطق إمارة دبي خلال عطلة العيد.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعاً مع مديري قطاع شؤون البحث الجنائي لبحث الاستعدادات الأمنية لعيد الأضحى، أن جميع مراكز الشرطة على أهبة الاستعداد لاستقبال العيد، وهناك دوام متواصل لمديري المراكز الشرطية ونوابهم، إضافة إلى الحضور التقني المميّز للأرقام الهاتفية المجانية لتلقي اتصالات الجمهور، سواء للبلاغات أو للمعلومات أو غيرهما.

ووضعت لجنة تأمين الفعاليات في هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، خطة شاملة للحركة المرورية، استعداداً لإجازة عيد الأضحى، للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وأمن الطرق للمحتفلين بهذه المناسبة المباركة.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالإنابة رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالإنابة، العميد خليل عبيد البشري، إن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها، وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال إجازة العيد، إذ عقدت اللجنة اجتماعات تنسيقية عدة مع ممثلي جميع الهيئات والمؤسسات المعنية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة، كل حسب اختصاصه، لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال الاحتفال بالعيد.

وأكد أنه تم التركيز على جميع الشوارع والمسارات الداخلية والخارجية، خصوصاً تلك التي تمثل محاور رئيسة من مطار دبي الدولي وإليه، وكذلك المناطق السياحية والمراكز التجارية، حيث سيكون هناك وجود مكثف لدوريات المرور وأمن الطرق، لتسهيل الحركة وتخفيف حدة الازدحام، ومنع أي مشكلات مرورية قد تحدث نتيجة الكثافة المتوقعة في تلك المناطق.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة رئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية، المهندسة ميثاء بن عدي، إن الهيئة أعدت الخطط المرورية والتشغيلية اللازمة، وخدمات وسائل النقل الجماعي، بهدف تلبية احتياجات الجمهور ومستخدمي الطريق، من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تُمكّنهم من استخدام وسائل النقل، الجماعي أو الخاص، بشكل آمن وسهل للجميع، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، إذ تم وضع خطة لتوجيه المرور من منطقة برج خليفة وإليه على أكثر من اتجاه، ولضمان انسيابية الحركة المرورية، ستتم مراقبة الإشارات الضوئية والتحكم بها على شارع المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد، بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة.

وضع خطة لتوجيه المرور من منطقة برج خليفة وإليها على أكثر من اتجاه.