«إقامة دبي» تجدد 38.5 ألف جواز سفر لمواطنين في مطار دبي منذ 2014

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأنها أصدرت 38 ألفاً و505 جوازات سفر إلكترونية في مركزها في مطار دبي بشكل طارئ لمسافرين فوجئوا بانتهاء أو قرب انتهاء صلاحية جوازاتهم، أثناء إنهاء إجراءات سفرهم في المطار، وذلك منذ افتتاح المركز في عام 2014، وفق مساعد المدير لشؤون إدارة الجنسية، العميد أحمد المهيري، الذي طالب كل المسافرين بضرورة التأكد من صلاحية جواز سفرهم لمدة ستة أشهر على الأقل قبل السفر.

وأوضح المهيري لـ«الإمارات اليوم»، أن كل مواطني الدولة يمكنهم تجديد جوازات سفرهم داخل مطار دبي إذا اكتشفوا انتهاء مدة صلاحية وثائق السفر الخاصة بهم عند وصولهم إلى المطار، عن طريق مكتب تجديد وإصدار وثائق السفر الخاصة بالمواطنين في وقت قصير لا يتعدى 10 دقائق، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.

ولفت إلى أن أعداد المراجعين للمركز تتزايد عاماً بعد عام، وأصبح بعضهم يعتمدون على وجوده، ويجددون جوازاتهم من خلاله بشكل اعتيادي قبل سفرهم، إضافة إلى الحالات الطارئة التي تفاجأ بانتهاء جوازاتها، أو جواز أحد أفراد العائلة قبل رحلة السفر.

وأشار إلى أن طابعة الجوازات بالمركز تم توفيرها بناء على أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إسعاد المواطنين، وتنفيذاً لاستراتيجية إدارة الجنسية والإقامة التي تهدف إلى تسهيل حصول المتعاملين على أفضل الخدمات من خلال مراكزها المختلفة المنتشرة في دبي.

وأضاف المهيري أنه تم تزويد المكتب بكل التجهيزات اللازمة من كوادر بشرية وأجهزة تقنية تسهم في تخليص المعاملة بسرعة ودقة، بما فيها توفير أجهزة التصوير الفوري، وإخضاع الموظفين لدورات تأهيل وتدريب، لضمان الحصول على أفضل النتائج المرجوة من الخدمة من حيث تجديد وإصدار الجواز في مدة لا تتعدى دقائق بمجرد إدخال رمز القيد الأسري لصاحب الوثيقة.

وذكر أن المركز الذي تم إنشاؤه عام 2014 بالمبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، قدم خدماته خلال تلك السنة إلى 1392 مسافراً مواطناً، وارتفع العدد خلال عام 2015 ليصل إلى 7381 مسافراً، وبلغ 9533 جواز سفر خلال عام 2016، وتضاعف العدد خلال العام الماضي ليصل إلى 14 ألفاً و357، فيما بلغ عدد الجوازات الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري 5842 جوازاً.

وشدد على ضرورة مراجعة كل المواطنين لتواريخ صلاحية جوازات سفرهم هم وعائلاتهم قبل التخطيط للسفر، خصوصاً خلال المواسم، ليتسنى لهم تجديدها قبل الموعد بوقت كافٍ، حيث يجب أن يكون الجواز صالحاً لمدة ستة أشهر على الأقل، ليسمح لصاحبه بدخول الكثير من الدول.

• إخضاع موظفي «المركز» لدورات تدريبية، لتقديم خدمات راقية تسعد المواطنين.