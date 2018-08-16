شرطة الشارقة تستعد لإجازة العيد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد نائب قائد عام شرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر، أن القيادة أكملت كل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تمنياته للجميع بالأمن والسلامة والتمتع بقضاء عطلة سعيدة خالية من المشكلات الأمنية والحوادث التي تعكر صفو سعادتهم خلال عطلة العيد.

جاء ذلك، خلال ترؤسه للاجتماع الذي عقد صباح أمس، بحضور مديري الإدارات ونوابهم ورؤساء المراكز إلى جانب عدد من الضباط من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تحرص عليها القيادة لتوفير بيئة آمنة خلال فترة العيد، منها وضع خطة مرورية شاملة من شأنها أن تسهل الحركة المرورية وانسيابيتها، ومضاعفة جهود رجال المرور لتخفيف الاختناقات المرورية التي تشهدها بعض المناطق ومنها مصليات العيد والأسواق التجارية والأماكن الترفيهية والمقاصب والمناطق السكنية التي تشهد ازدحاماً خلال تجهيزات العيد، وتوزيع الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية لضبط أمن الطرق وتوفير السلامة للسائقين ومرتادي الطرق للحد من وقوع المخالفات والحوادث المرورية.

وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة استعدادها للتعامل مع الأحداث كافة التي ترد إليها في جميع الأوقات، داعية أفراد الجمهور إلى التعاون معها وعدم التردد بشأن الإبلاغ عن أي معلومات تتوافر لديهم، والتواصل معها عبر الرقم 999 للحالات الطارئة، وعلى الرقم 901 للحالات غير الطارئة.