لجنة لرعاية الأطفال المحرومين في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قراراً بشأن تشكيل لجنة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، برئاسة رئيس محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية، القاضي سالم مطر الحوسني، وعضوية كل من قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف محمد الزري الشامسي، نائباً للرئيس، ورئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عفاف إبراهيم المري، أميناً للسر، ورئيس نيابة الشارقة الكلية، المحامي العام أنور أمين الهرمودي، ومن إدارة الجنسية بالشارقة، العقيد جمال فاضل العبدولي، ومدير منطقة الشارقة الطبية، محمد عبدالله الزرعوني، ومن دائرة الخدمات الاجتماعية، حمد إبراهيم الطرطور، مقرراً للجنة.

وحدد القرار مدة العضوية في اللجنة بثلاث سنوات، على أن تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها، إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، وتجوز إعادة تعيين مَن انتهت مدة عضويتهم.