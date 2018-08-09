«كهرباء دبي» توفر خصومات حصرية لمتعامليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتوفير عروض خاصة لمتعامليها، ضمن «متجر ديوا»، الذي ستطلقه الهيئة عبر تطبيقها الذكي، لتوفير عروض وخصومات حصرية لمتعامليها، بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في الدولة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «سعدنا بتوقيع الاتفاقية لانضمام البنك إلى قائمة الشركات التي ستوفر خصومات وعروضاً حصرية لمتعاملي الهيئة ضمن (متجر ديوا)، الذي ستطلقه الهيئة عبر تطبيقها الذكي، ضمن جهودها لترسيخ مكانتها جزءاً من حياة كل فرد وأسرة في المجتمع، وفي إطار حرصها على تشجيع التبني الذكي، وتعزيز سعادة متعامليها، وتوفير قيمة مضافة لخدماتها الذكية، وذلك تلبية لاحتياجات المتعاملين ولتتخطى توقعاتهم، ولتسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «إن الاتفاقية تنسجم مع رؤية القيادة بتحويل دبي إلى المدينة الأكثر ذكاءً وسعادةً على مستوى العالم، عبر الارتقاء بجودة حياة سكانها». وأضاف أن «التطبيق الذكي سيتيح لمتعاملي الهيئة فرصة اغتنام العروض الحصرية على منتجات البنك وخدماته المصرفية».

وبادرت هيئة كهرباء ومياه دبي بتطوير «متجر ديوا»، عقب دراسة واستطلاع آراء وملاحظات المتعاملين والشركاء وأفراد المجتمع حول خدماتها، تضمنت جلسات عصف ذهني للفئات المعنية من المتعاملين والموظفين والشركاء، للتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم حول خدمات القيمة المضافة، التي يمكن أن توفرها الهيئة وتسهم في تعزيز سعادة المعنيين. ويهدف «متجر ديوا» إلى تشجيع متعاملي الهيئة على استخدام تطبيق الهيئة الذكي، الذي يدعم أشهر المنصّات العالمية مثل «آي.أو.إس» و«أندرويد»، ويوفر جميع خدمات الهيئة على مدار الساعة من دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

• «متجر ديوا» يوفر خدمات «الهيئة» على مدار الساعة من دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين.