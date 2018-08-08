مركز تجاري وحديقة ترفيهية للعمال في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة عن إنشاء مركز تجاري وحديقة عمالية، في منطقة واحة الصجعة الصناعية بالشارقة، حيث يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الإمارات، الذي سيكون مخصصاً بالكامل لأبناء الطبقة العاملة في إمارة الشارقة، حيث سيتم فيه توفير كل الخدمات الترفيهية التي يحتاجونها، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، وأيام العطل الرسمية.

وقال رئيس الهيئة، سالم يوسف القصير، إن المشروع سيتحول إلى متنفس للعمال، دون الاضطرار إلى مغادرة مناطق سكنهم، إذ تم بدء العمل في المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، لضمان تصميمه وفق أعلى المستويات الهندسية، حيث تبلغ مساحة المشروع 201.3 ألف قدم مربعة.

وأشار إلى أن المشروع يتيح للعمال الحصول على كل ما يحتاجونه من خدمات ترفيهية، ما سيسهم في إسعادهم، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم إضافة إلى تحسين بيئات العمل، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارة.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير عام الهيئة، أن المركز التجاري والحديقة العمالية يعدان من أهم المشروعات التي يجري تطويرها حالياً في إمارة الشارقة، وقال إن المركز التجاري سيضم مجموعة كبيرة من المحال التجارية، يصل عددها إلى 88 محلاً تجارياً، إلى جانب هايبر ماركت كبير تتجاوز مساحته 10 آلاف قدم مربعة، وستعمل جميعها على توفير كل ما يحتاجه العمال، فضلاً عن ذلك سيضم المركز، أيضاً، مستشفى بمساحة إجمالية تصل إلى 7700 قدم مربعة، إلى جانب عدد من المكاتب، والمواقف الخاصة.

وأشار إلى أن المركز التجاري سيضم أيضاً ثلاث صالات سينما، تتسع لنحو 1172 شخصاً.

وقال: «بخصوص الحديقة العامة، سيتم تزويدها بمجموعة من الخدمات العامة التي نتوقع أن يحتاجها العمال».