محمد بن راشد: مهلة 6 أشهر لجهات حكومية اتحادية لتغيير بيئة عملها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه اطلع على تقارير رضا الموظفين في ٤٠ جهة حكومية اتحادية واتضح أن نسبة الرضا في بعض الجهات تصل الى ٩٣٪

وأضاف سموه في تغريدة على "تويتر" "لدينا ٥ جهات تقل فيها نسبة الرضا عن ٦٠٪ !

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن هذه النسب غير مقبولة، مشددا على أن رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين .

ومنح سموه ٦ أشهر مهلة لمدراء هذه الجهات لتغيير بيئة العمل مجددا تأكيده على أن الموظفين هم رأس مال الحكومة الأعلى.