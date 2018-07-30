جمع بيانات 4500 كيلومتر من الطرق في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

انتهت بلدية العين من عملية مسح 4500 كيلومتر لكل حارة من الشوارع الداخلية للمدينة، ضمن مشروع جمع بيانات حالة الطرق في مدينة العين وضواحيها، من خلال سيارة مسح بيانات الطرق بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتوفر سيارة مسح بيانات الطرق دراسات عن أحجام الضرر في الشوارع وتقارير عن الحاجة للصيانة. وتأتي سيارة مسح بيانات حالة الطرق ضمن رؤية البلدية في استخدام أحدث التقنيات لرصد حالة الأصول والمحافظة عليها لأطول مدة، لتتم معالجة البيانات الناتجة من المسح وتحويلها إلى بيانات ديموغرافية ورسوم بيانية، بهدف تقييم حالة الطرق واتخاذ قرارات الصيانة المناسبة، كما أنه جارٍ حالياً استكمال مسح 1500 كم لكل حارة.

وقالت مدير المشروع المهندسة، إيمان سالم الدرمكي، إن المرحلة الثانية من مشروع ستتضمن رفع حالة أثاث الطريق من أرصفة، ولوحات مرورية، وخطوط أرضية، كما سيتم مسح سماكة طبقات جميع الطرق، وبناء قاعدة متكاملة عن حالة الأصول، لتسهم في تحديد وضع الأصول.