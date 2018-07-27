محمد بن زايد ينعى الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي، الملقبة بـ "فتاة العرب" التي توفيت اليوم في دبي.

حيث قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدت الإمارات قامة أدبية شامخة وعلامة فارقة في الشعر النبطي ظلت قصائدها في الوطن والتاريخ والدين لعشرات السنين تثري الذاكرة الإماراتية حكمة وثقافة ومعرفة وإبداعا .. رحم الله عوشة بنت خليفة السويدي رحمة واسعة وأدخلها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان".