شرطة أبوظبي تطلق «سواعد الإسعاف» للرعاية الطارئة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي مشروع سواعد الإسعاف لاستقطاب متطوعين من المواطنين والمقيمين، لتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، والاستجابة للبلاغات، بتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين بالطريقة الصحيحة إلى حين وصول طواقم الإسعاف.

وتنفذ المشروع مديرية الطوارئ والسلامة العامة لقطاع العمليات المركزية، ضمن منظومة عمل شرطة أبوظبي لتحسين مستويات السلامة، وتطوير وتحديث خدمات الإسعاف.

وأفاد مدير المديرية، العقيد محمد إبراهيم العامري، أن المشروع يشمل جميع مناطق إمارة أبوظبي لمدة ثلاث سنوات، ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة، وخفض زمن الاستجابة لخدمات الإسعاف، وتقليل الوفيات، وخفض المضاعفات الناتجة عن الحالات الطارئة، وتعزيز العمل الإنساني.

وقالت مديرة مشروع سواعد الإسعاف، المقدم الدكتورة ميثه محمد الدرعي، إنه يشترط في الشخص الراغب في التطوع أن يكون من سكان إمارة أبوظبي، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، وأن يتمتع بلياقة بدنية جيدة، وسيكون التدريب على الإسعافات الأولية باللغتين العربية والإنجليزية، ويركز على تمكين المتطوعين من التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، وإخضاعهم لدورات تنشيطية للحفاظ على مهاراتهم.