25% نسبة الخفض المتوقعة في الازدحامات وتكاليفها في دبي

المصدر: الامارات اليوم – دبي

اعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي عن البدء بالتشغيل التجريبي لمشروع إدارة الحوادث المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد في 16 سبتمبر المقبل، والذي يتوقع ان يخفض الازدحامات والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 25%،وذلك وفقاً للدراسات التي أجرتها الهيئة وكشفت عن امكانية ان يساهم المشروع في توفير التكاليف الإضافية التي تتحملها شرطة دبي، وتوجيه جهودها لتكثيف الضبطية المرورية والتحقيق في الحوادث، وتقليل الوقت المستغرق لإزالة المركبات المتضررة من الطريق، واكتشاف الحوادث والتدخل السريع قبل حصول ازدحامات كبيرة أو وقوع حوادث ثانوية، إلى جانب تقديم المساعدة لأصحاب المركبات المتعطلة من خلال إزالتها عن المسارات الرئيسية والتنسيق مع أصحاب المركبات لإزالتها بصورة فورية.

وجاء الاعلان خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، مع القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفه المري.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، عن بدء التشغيل التجريبي لإدارة الحوادث المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد بطول قرابة 70 كيلومترا، ولمدة عام واحد، اعتباراً من تاريخ 16 من شهر سبتمبر المقبل، بهدف التدخل السريع لإزالة المركبة المتسببة في الحوادث المرورية البسيطة أو المركبات التي تتعطل في الطرقات، وتخفيف الازدحام المروري، وتنظيم الحركة المرورية في موقع الحادث، واختصار وقت إزالة المركبات في الحوادث، إلى جانب تفادي وقوع حوادث ثانوية نتيجة للازدحام المفاجئ.

وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، واستعراض مشروع توسعة الأنظمة المرورية الذكية، وتحصيل مخالفات المركبات المنتهية الترخيص التي يزيد عددها حاليا عن 269 ألف مركبة. وتم الاتفاق ايضا على تكثيف عمليات ضبط المركبات المنتهية ومخالفتها الكترونيا، وتكثيف الحملات التوعوية وإبراز مدى خطورة عدم تجديد المركبات وعواقب استخدامها على الطرقات، كما ناقش الطرفين موضوع حوادث الدراجات الهوائية، وجهود القيادة العامة لشرطة دبي في ضبط وحجز الدراجات المخالفة لقانون استخدام الدراجات الهوائية في إمارة دبي، حيث بلغ عدد الدراجات التي تم حجزها خلال العام الماضي قرابة 1700 دراجة.

واشارت الهيئة الى انها ستعمل من خلال المشروع على تقديم الدعم اللوجستي أثناء إدارة الحوادث المرورية، من خلال توفير طرق بديلة وإجراء التحويلات المرورية وغيرها. واتفق الطرفان على تمركز فريق العمل في غرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، ووضع آلية العمل لعملية التواصل بين غرفة العمليات ومركز التحكم المروري والمركبات في المواقع.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع التوسع في الأنظمة المرورية الذكية لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد أحد مخرجات مختبر الابتكار (مسار الهيئة 2030)، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتضمن تصميم وتنفيذ بنية تحتية متكاملة للأنظمة المرورية الذكية في إمارة دبي وإنشاء مركز تحكم جديد في البرشاء لإدارة الحركة المرورية.

ويهدف انشاء المركز إلى زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق بالإمارة بالأنظمة المرورية الذكية من 11% حاليا إلى 60%، وتحسين زمن رصد الحوادث والازدحامات في طرق الإمارة وسرعة الاستجابة لها، وتوفير المعلومات المرورية الفورية للجمهور عن حالة شبكة الطرق عبر اللوحات الالكترونية المتغيرة الجديدة والتطبيقات الذكية، وزيادة كفاءة إدارة الحركة المرورية في مناطق الفعاليات الكبرى مثل (معرض اكسبو 2020).