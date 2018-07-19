رخصة بناء لمشروع صيني باللغة الصينية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت بلدية أبوظبي، ممثلة في إدارة تراخيص البناء، أول رخصة بناء باللغة الصينية للمشروع الخاص بشركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو)، بمدينة خليفة الصناعية، إسهاماً من البلدية ومشاركة منها في الاحتفال بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة، وتعبيراً عن الاحتفاء بهذه المناسبة المميزة.

وقالت البلدية إنها تسعى بشكل متواصل، لتطوير وتجويد الخدمات لتحقيق رؤية النظام البلدي ذي الكفاءة العالمية، الذي يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في مدينة أبوظبي، وضمن هذا الإطار تعرب بلدية أبوظبي عن استعدادها الكامل للإسهام في تقديم الخدمات المميزة التي من شأنها الإسهام في تنفيذ الاستثمارات الصينية بمدينة خليفة الصناعية، وتذليل كل التحديات أمام الشركات العاملة بمجالات الاستثمار.