هبوط مفاجئ على طريق فرعي في مدينة زايد

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

قامت بلدية منطقة الظفرة بصيانة هبوط مفاجئ على طريق فرعي وسط مدينة زايد، حيث أمّنت فرق البلدية، بعد استقبال بلاغ بوجود هبوط مفاجئ في الطريق الأسفلتي عند الإشارة الضوئية باتجاه السيتي مول وسكن المعلمين، الموقع، وتم تجهيز التحويلات المرورية لتغيير حركة مرور السيارات خلال فترة تنفيذ الأعمال. وتم الكشف عن أسباب الهبوط التي تمثلت في وجود فراغات في الطبقات أسفل طبقة الرصف الأسفلتية، وعليه تمت إزالة الأنقاض حتى الوصول لمستوى الطبقات الثابتة، ومن ثم تم توجيه المقاول لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة، وعمل حفر استكشافي حول منطقة الهبوط، وقد تمت معالجة الحفرة في زمن قياسي، ولم تتأثر حركة السير والمرور داخل المدينة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تقديم أفضل الخدمات للسكان وزوار المنطقة، انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية ومسؤوليتها الاجتماعية. وتواصل بلدية منطقة الظفرة صيانة الطرق الداخلية على مستوى مدن المنطقة الست: مدينة زايد، ليوا، المرفأ، غياثي، السلع، ودلما، حيث قام قطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة زايد بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة بالمدينة، للمحافظة على البنية التحتية للطرق.