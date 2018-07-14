شرطة أبوظبي تعزز توعية السائقين بسلامة الإطارات

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

عززت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي التوعية الميدانية بسلامة إطارات المركبات على الطرق الداخلية والرئيسة في إمارة أبوظبي، ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام، التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة، نتيجة انفجارها، وتتسبب في وفيات وإصابات بليغة.

وأقامت المديرية نقاط فحص ميدانية بمحطات الوقود بالاتجاهين على طريق الشيخ خليفة بن زايد، وقامت الدوريات المرورية بمرافقة «فني إطارات» من شركة برجستون للإطارات بفحص إطارات المركبات، وإرشاد السائقين عن صلاحيتها وتبديلها في حال انتهاء صلاحيتها.

وأفاد نائب مدير إدارة مرور الظفرة، المقدم سهيل صياح المزروعي، أن التوعية الميدانية تضمنت توزيع كتيبات مرورية لتثقيف السائقين وحثهم على استخدام الإطارات الجيدة، والمطابقة للمواصفات، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية بشأنها، وتشمل ملاءمة الإطار المستخدم، وقياسه، ودرجة الحرارة التي يتحملها، والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، ومدة صلاحية الإطار.

وأشار إلى أن التوعية الميدانية ركزت على توجيه رسائل حول القيادة المرورية الآمنة في الصيف، والمخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقون، وتشمل السرعة الزائدة، والحمولة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم استخدام حزام الآمان، وعدم الانتباه والتركيز أثناء القيادة، بسبب القيادة فترات طويلة دون أخذ قسط من الراحة، وعدم الالتزام بخط السير.