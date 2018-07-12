سفير روسيا: إعفاء الإماراتيين من التأشيرة لن يستغرق وقتاً

المصدر: أحمد عابد ـــ أبوظبي

أبلغ سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، ألكسندر يفيموف، «الإمارات اليوم»، بأن موعد سفر المواطنين الإماراتيين إلى روسيا دون تأشيرة لن يستغرق وقتاً طويلاً، موضحاً أنه وفقاً لنص اتفاق إعفاء التأشيرات بين روسيا ودولة الإمارات، الذي تم التوقيع عليه في السادس من يوليو الجاري بمدينة قازان الروسية، فإنها تدخل حيز التنفيذ بعد انقضاء 30 يوماً من استكمال كلا الطرفين الإجراءات الداخلية ذات العلاقة.

وذكر أن هذه الإجراءات تختلف من دولة إلى أخرى، متوقعاً ألا يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، في ضوء أهمية الاتفاق وعلاقات الصداقة بين روسيا ودولة الإمارات.

ولفت إلى أنه إذا «كان من الصعب الآن تحديد الموعد المعين لسريان مفعول هذه الاتفاق، لكن بالتأكيد سنعلن عن ذلك من خلال المواقع الإلكترونية التابعة للسفارة».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقعت، الجمعة الماضية، مع الجانب الروسي خلال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة في مدينة قازان الروسية، اتفاق الإعفاء المتبادل لكل الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات ومواطني روسيا الاتحادية.

وأكد السفير الروسي عمق العلاقات الثنائية التي تربط بلاده مع دولة الإمارات، والتي تشهد تطوراً كبيراً على كل المستويات، والتنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.

وترتبط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية بعلاقات قوية في المجالات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية، وبلغ عدد رحلات الركاب الجوية الأسبوعية بين البلدين 74 رحلة، تسيّرها الناقلات الوطنية الإماراتية، وتجاوز عدد السياح الإماراتيين لروسيا 2000 سائح العام الماضي، كما بلغ عدد السياح الروس إلى دولة الإمارات أكثر من 579 ألفاً للعام نفسه.

جدير بالذكر أن عدد الدول التي تعفي مواطني الدولة من التأشيرات المسبقة يبلغ 152 دولة حول العالم، كانت آخرها كندا والبرازيل وبربادوس، فيما تربع جواز السفر الإماراتي (العادي) حالياً بالمركز الأول عربياً وشرق أوسطياً.