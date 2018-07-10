شرطة الشارقة تكرّم شرطيين لإنقاذهما مصاباً حاصرته النيران داخل مركبته

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرم مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العميد أحمد عبدالله بن درويش، بحضور رئيس قسم المرور والدوريات بالمركز، كلاً من: الرقيب حمد الشريجي الكعبي، والعريف حمد راشد النداس من مرتب المرور والدوريات، تثميناً لحسهما الأمني وتقديراً لقيامهما بواجبهما خارج وقت عملهما، إذ أنقذا مصاباً حصر داخل مركبته، التي كانت في بداية احتراقها، وربما تعرضها للانفجار، معرضين حياتهما للخطر لكن نداء الواجب كان أكبر بالنسبة لهما، كما عملا على إبعاد الجمهور عن الموقع وتنظيم حركة المرور، حتى وصول الدوريات والدفاع المدني، للتعامل مع الحدث.

يأتي التكريم من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تثمين جهود كل المخلصين والمتميزين من منتسبيها، عند قيامهم بواجبهم في خدمة المجتمع، وتوصيل رسالتها الإيجابية، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

من جانبهما، أعرب المكرمان عن سعادتهما بهذا التكريم، معتبرين ما قاما به واجباً أخلاقياً وإنسانياً فى المقام الأول، وترجمة لجهود شرطة الشارقة فى تحقيق الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق.