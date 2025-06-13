«صحة دبي» تعلن إنشاء أول مركز لعلاج مرضى السرطان بالبروتون على مستوى الدولة

منحت هيئة الصحة في دبي موافقة مبدئية لـ«ياس للرعاية الصحية»، التابعة لمجموعة «داس القابضة»، لتأسيس أول مركز متخصص للعلاج بالبروتون على مستوى دولة الإمارات، بهدف تقديم علاجات متخصصة لمرضى السرطان بدبي، في خطوة نوعية تعكس توجهات دبي الاستراتيجية في تطوير الرعاية الصحية التخصصية، وترسيخ مكانتها وجهةً مثاليةً للرعاية الصحية التخصصية والسياحة العلاجية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمركز في الربع الأول من عام 2026، ليكون التشغيل الفعلي للمركز بحلول نهاية عام 2028.

ويُعدّ العلاج بالبروتون من أكثر تقنيات العلاج الإشعاعي تقدماً على مستوى العالم، حيث يتيح توصيل جرعات دقيقة من الإشعاع إلى الأورام الخبيثة مع الحد من الضرر على الأنسجة السليمة، ما يجعله مناسباً للحالات الحساسة، مثل أورام الأطفال والأورام المعقدة الأخرى. وسيمكّن المركز الجديد المرضى من الحصول على هذا النوع من العلاج دون الحاجة إلى السفر خارج الدولة، ما يقلل من الكُلفة ويخفف الأعباء النفسية عن المرضى وعائلاتهم.

وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي: «إن المشروع يُجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء نظام صحي متكامل يرتكز على الابتكار، ويضع الإنسان في قلب الاهتمام، ويترجم توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تسريع تبني الحلول المستقبلية، وتعزيز الشراكات النوعية التي ترتقي بجودة الرعاية الصحية وتسهم في تحسين جودة الحياة».

وأوضح الدكتور علوي الشيخ أن المركز الجديد سيُسهم في توفير خدمات علاجية متقدمة تركز على المريض، وتُحسّن الوصول إلى الرعاية الدقيقة، وتدعم أهداف دبي بأن تكون ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في متوسط العمر الصحي، كما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال: «يجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع المركز الوطني للسرطان في سنغافورة (NCCS)، أحد أبرز المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأورام في آسيا، وسيتولى المركز السنغافوري دور المستشار الفني للمشروع، بما في ذلك تقديم الخبرات السريرية والتقنية وتطبيق المعايير العالمية في تصميم وتشغيل المنشأة».

من جانبه، قال المدير الطبي والمدير العام لـ«ياس للرعاية الصحية»، الدكتور محمد زكي، إن البيانات العالمية تشير إلى تزايد حالات الإصابة بالسرطان، خصوصاً بين الفئات العمرية الصغيرة، كما تشير إلى أن العلاج بالبروتون يُعدّ خياراً علاجياً أقل سمّية وأكثر دقة في مثل هذه الحالات، وأكد أن المركز الجديد يهدف إلى تقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، وتقديم خدمة طبية عالية الجودة في دبي.

من جهته، أعرب رئيس قسم علاج الأورام بالإشعاع في المركز الوطني للسرطان في سنغافورة، الدكتور مايكل وانغ، عن فخره بالمشاركة في المشروع، مؤكداً أن التعاون مع «ياس للرعاية الصحية» يُمثّل امتداداً لدور المركز في قيادة التطور العالمي في تقنيات العلاج الإشعاعي، موضحاً أن المركز سيكون خطوة نوعية في إعادة تشكيل تجربة علاج السرطان في منطقة الخليج.

يذكر أن شركة «ياس للرعاية الصحية» لـ«داس القابضة» في دولة الإمارات، وتلتزم بتقديم حلول مبتكرة تتمحور حول المريض، حيث تركز الشركة على سد الفجوات في الرعاية التخصصية من خلال شراكات استراتيجية وتقنيات متقدمة.

المركز الوطني للسرطان في سنغافورة

يُعدّ المركز الوطني للسرطان في سنغافورة (NCCS) مركزاً وطنياً وإقليمياً رائداً في علاج الأورام، ويقدّم رعاية شاملة متعددة التخصصات، ويتيح الوصول إلى علاجات مبتكرة، مثل العلاج بالبروتون. وفي إطار رؤيته بأن يكون مركزاً عالمياً رائداً في علاج السرطان، يُقدّم «NCCS» رعاية عالمية المستوى، ويُشارك خبراته الواسعة من خلال تدريب الكوادر الطبية محلياً وعالمياً.

د.علوي الشيخ:

• المركز الجديد يدعم أهداف دبي بأن تكون ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في متوسط العُمر الصحي.

د.محمد زكي:

• المركز يهدف إلى تقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، وتقديم خدمة طبية عالية الجودة في دبي.

د. مايكل وانغ:

• خطوة نوعية في إعادة تشكيل تجربة علاج السرطان بمنطقة الخليج.