مؤتمر جراحة المفاصل يشيد بإطلاق "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي"

أشاد المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني عشر لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط،"ICJR " المقام حاليا بدبي بإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل “أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي” بهدف تأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين والرواد بأهم المهارات المطلوبة، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية رفيعة المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية مرموقة.

وأكد الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الأعلى للمؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 1000 جراح عالمي ومتخصص في زراعة وتبديل المفاصل، وتنظمه شركة "إنفوبلاس إيفنتس"، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تبديل المفاصل يعتبر خطوة متقدمة لكنها تحتاج إلى تدريب الأطباء وتأهيلهم تأهيلا جيدا.

وقال إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية موضحا أن دبي ستكون الوجهة لكل من يريد أن يكون في مقدمة صُنّاع مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ونوه إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر ركزت على التطورات التكنولوجية، والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت عقد أربع ورش عمل من قبل شركات متخصصة بالروبوتات بجميع أنواعها لتدريب الأطباء على كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة لتحنب الأخطاء البشرية التي قد تحدث أحيانا في حال إدخال بيانات خاطئة.

وذكر الدكتور الطرابيشي أن النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر طوال السنوات الماضية مرده لإمارة دبي التي تعتبر عالمية في موقعها وتسهيلاتها وأسعارها المنافسة، والأمن والأمان الذي تنعم به دولة الإمارات لافتا إلى أن السياحة الطبية لتبديل المفاصل في مركز الامتياز لجراحة المفاصل الصناعية تشكل 60% وباتت دبي المكان المفضل للمرضى الأجانب نظراً لسرعة الحصول على موعد قد يستغرق في بعض الدول مثل بريطانيا أكثر من عام مع منافسة الأسعار، وسهولة الحصول على تأشيرات الزيارة.

بدوره أكد الدكتور محمد معاذ عدي، رئيس المؤتمر أن الحدث ناقش عمليات مفصل الركبة والتحديات بالتعاون مع المنظمة السويسرية لجراحة العظام بالإضافة إلى أورام العظام والمناظير في مفصل الورك وهي المرة الأولى التي تقدم فيها مثل هذه المحاضرات على مستوى المنطقة.

وأضاف أن الدورة الحالية من المؤتمر سلطت الضوء على التطورات التكنولوجية الحديثة مثل تصميم المفاصل المخصصة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والابتكارات في جراحات الروبوت الآلي، وعرض حالات جراحية معقدة إضافة إلى مناقشة المستجدات العالمية في الطب الرياضي وجراحة الكاحل وإعادة زراعة المفاصل وفقًا للمعايير المتقدمة لكل منطقة.