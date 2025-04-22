"الصحة" تفتح باب تقديم الأوراق البحثية لمؤتمر البحوث الصحية والطبية في الدولة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن فتح باب تقديم الأوراق البحثية للمؤتمر العلمي الثاني للبحوث الصحية والطبية في الإمارات، والمقرر عقده في أكتوبر 2025، داعية الباحثين والأكاديميين والكوادر العاملة في المهن الصحية في الدولة إلى المشاركة وتقديم أعمالهم البحثية في مختلف المجالات الصحية والطبية.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الأوراق البحثية 15 يونيو 2025، فيما سيتم الإعلان عن قبول الأوراق البحثية في 15 سبتمبر 2025.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود المركز الوطني للبحوث الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع لتنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الصحية والطبية، وبناء منظومة بيئة محفزة، وتطوير المهارات والكفاءات في مجال إجراء ونشر البحوث الصحية والطبية في دولة الإمارات.

وأكدت الوزارة أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الباحثين بالدولة على تقديم ونشر أعمالهم البحثية، لتنمية القدرات في هذا المجال وتحسين أداء المؤشرات التنافسية الوطنية المتصلة بالبحوث الصحية بالدولة.

مجالات تركيز البحوث

وستتناول محاور المؤتمر موضوعات متنوعة في مجالات البحوث الصحية والطبية، مع التركيز على أمراض السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة، وعلم الوراثة، والأمراض المعدية، وعلوم الأعصاب، وصحة المرأة والطفل، والأمراض البيئية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتبرع وزراعة الأعضاء.

تحفيز القدرات البحثية

ودعت الوزارة الفئات المستهدفة للمشاركة في المؤتمر، وهم الأكاديميون العاملون في مؤسسات التعليم العالي، والأطباء والكوادر الصحية العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية، والعلماء المختصون بالمجالات الصحية بالمؤسسات العلمية والشركات الخاصة، والأطباء الملتحقون ببرامج التخصصات الطبية (أطباء الإقامة)، وطلاب الدراسات العليا في العلوم الصحية والطبية، والباحثون في المجالات ذات الصلة بالعلوم الطبية والصحية بالمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مدراء إدارات البحوث والعلماء والأطباء والخبراء وغيرهم من الكوادر الصحية والمختصين العاملين في مجال البحوث الصحية والطبية بالدولة وخارجها، مشيرة إلى أن المشاركة في المؤتمر وحضوره مجانية، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص بموقع الوزارة.

تعزيز مؤشرات نشر البحوث

وتستهدف الوزارة من خلال المؤتمر المساهمة في تعزيز مؤشرات البحوث المنشورة التي ترتبط بالمؤشرات الوطنية التنافسية للبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التعاون بين الباحثين في مجالات البحوث الصحية والطبية المتخصصة بالدولة، والتعرف على قدرات البحوث الوطنية الصحية والطبية بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصحية في الدولة.

ودعت الوزارة المهتمين بالحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات حول المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الصحية والطبية، التواصل مع منسقي المركز الوطني للبحوث الصحية عبر البريد الإلكتروني NCHR@mohap.gov.ae.