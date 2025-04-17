«الصحة» لمرضى الجهاز التنفسي: الخروج من المنزل للضرورة

نصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مرضى الجهاز التنفسي بتجنب الخروج من المنزل، قدر الإمكان، إلا في حالات الضرورة، والالتزام بلبس الكمامة للوقاية من الغبار عند الوجود بالخارج، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، في ظل الأجواء المغبرة التي تتأثر بها الدولة حالياً.

وأشارت الوزارة، عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة ارتداء نظارة شمسية لحماية العينين من الغبار، إن أمكن، وتجنب استنشاق المواد المهيجة للجهاز التنفسي مثل العطور والبخور.

وتضمنت النصائح لمرضى الجهاز التنفسي أيضاً «تجنب أماكن التدخين والأماكن المزدحمة، وعدم نسيان تناول الأدوية التي يصفها الطبيب للمرضى بانتظام، وحمل بخاخ الطوارئ دائماً، والحفاظ على شرب الماء لأهميته في توازن الجسم والمناعة في ظل الأجواء المغبرة».

ونصحت هيئة الصحة بدبي مرضى الربو بالتوجه إلى المراكز الصحية فوراً عند عدم استجابة نوبة الربو للبخاخ.