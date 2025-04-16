"الصحة" تنصح مرضى الجهاز التنفسي بتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة

قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 8 نصائح لمرضى الجهاز التنفسي الذين يعانون من مشاكل في التنفس، في ظل الأجواء المغبرة التي تتأثر بها الدولة حالياً، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت أن تلك النصائح تشمل: "تجنب الخروج من المنزل إن أمكن إلا في حالات الضرورة، والالتزام بلبس الكمامة للوقاية من الغبار عند الخروج، وارتداء نظارة شمسية لحماية العينين من الغبار إن أمكن، وتجنب استنشاق المواد المهيجة للجهاز التنفسي مثل العطور والبخور".

وتضمنت النصائح لمرضى الجهاز التنفسي أيضاً: "تجنب أماكن التدخين والأماكن المزدحمة، وعدم نسيان تناول الأدوية التي يصفها الطبيب للمرضى بانتظام، وحمل بخاخ الطوارئ دائماً، والحفاظ على حافظ على شرب الماء لأهميتها في توازن الجسم والمناعة في ظل الأجواء المغبرة".