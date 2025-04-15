اتحاد الإمارات للرجبي يوقع شراكة طبية حصرية متعددة السنوات مع مستشفى آدم فيتال

أعلن اتحاد الإمارات العربية المتحدة للرجبي عن شراكة طبية استراتيجية حصرية مدتها ثلاث سنوات مع مستشفى آدم فيتال، وهو مركز للتمير معروف عالمياً في جراحة العظام والطب الرياضي وإعادة التأهيل المتقدم في دبي.

تأتي هذه الشراكة تأكيداً لالتزام اتحاد الإمارات للرجبي بضمان أعلى معايير الرعاية الصحية لأعضائه من اللاعبين والكوادر من خلال الاستفادة من الخبرة الطبية عالمية المستوى.

وبموجب الاتفاقية، سيحصل لاعبو وموظفو اتحاد الإمارات للرجبي والجهات المعنية بالاتحاد على أولوية الوصول إلى رعاية متطورة في مجال الجهاز العضلي الهيكلي من مستشفى آدم فيتال، تجمع بين الدقة الألمانية في طب إصابات العظام وعقود من التميز السريري. ستقدم الشراكة دعماً شاملاً، بدءاً من بروتوكولات الوقاية من الإصابات والعلاجات طفيفة التوغل وصولاً إلى برامج إعادة التأهيل المُسرّعة، مما يضمن تعافي الرياضيين بشكل أقوى والعودة إلى ذروة أدائهم.

وأقيمت مراسم التوقيع الرسمية في دبي بحضور كل من سعود النعيمي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والاستثمار في اتحاد الإمارات للرجبي، ومحمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال، وأبولو بريليني، المدير التنفيذي بالإنابة لاتحاد الإمارات للرجبي، و حازم حسن، المدير الاداري لاتحاد الإمارات للرجبي، بالإضافة إلى عدد من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية وأندية شاهين والمها.

وبمناسبة هذا الحدث، أكد سعود النعيمي على القيمة الاستراتيجية للشراكة قائلاً: "يلتزم اتحاد الإمارات للرجبي بالتعاون مع الرواد الذين يشاركوننا رؤيتنا للتميز، حيث تعتبر رفاهية وسلامة لاعبينا على رأس اولوياتنا، سواء كان ذلك مع طيران الإمارات أو مستشفى آدم. وستعمل الخبرة العالمية لمستشفى آدم فيتال على إعادة تعريف معايير الطب الرياضي لرياضيينا، من خلال إحداث نقلة نوعية في مهمتنا للمنافسة وتحقيق أعلى مستويات الأداء الرياضي ".

ومن جهته، صرح محمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال قائلاً: "يشرفنا في مستشفى آدم فيتال أن نتعاون مع اتحاد الإمارات للرجبي لتلبية جميع الاحتياجات الطبية لموظفيه ولاعبيه. وبصفتنا مركزاً للتميز في مجال جراحة العظام والطب الرياضي بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تلتزم مجموعة آدم فيتال للرعاية الصحية بتقديم الأفضل في مجال طب الجهاز العضلي الهيكلي الألماني للاتحاد. وبفضل خبرتنا الطبية الواسعة في العمل كشريك طبي مع العديد من أبرز الدوريات الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي، يتمتع قسم الطب الرياضي المتقدم في مستشفى آدم فيتال، والذي يديره خيرة جراحي العظام والطب الرياضي المشهورين عالمياً، بخبرة واسعة في العلاج الدقيق وإعادة التأهيل لجميع أنواع الإصابات الرياضية المعقدة."

أبرز ما ستقدمه الشراكة:

الطب الوقائي: تقييمات مخصصة لمخاطر الإصابات وفحوصات بيوميكانيكية.

- الاستجابة السريعة: أولوية الوصول إلى وحدة الإصابات الرياضية وأجنحة التصوير المتقدمة في مستشفى آدم فيتال، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

- الابتكار في إعادة التأهيل: برامج تعافي هجينة تجمع بين العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الرياضي المتقدم.

- التعاون البحثي: مبادرات مشتركة لتطوير علوم الرياضة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الرياضيين.

نبذة عن اتحاد الإمارات للرجبي

يشرف اتحاد الإمارات العربية المتحدة للرجبي على تطوير رياضة الرجبي في جميع أنحاء الإمارات، ويرعى المواهب من المستويات الشعبية إلى مستويات النخبة. بصفته عضواً في الاتحاد الدولي للرجبي والاتحاد الآسيوي للرجبي، يلتزم اتحاد الإمارات للرجبي بتعزيز قيم هذه الرياضة وتحقيق التميز التنافسي على الساحة العالمية.

نبذة عن مستشفى آدم فيتال

تتكون مجموعة آدم فيتال للرعاية الصحية حالياً من مستشفى تخصصي لجراحة العظام معتمد من اللجنة المشتركة الدولية، ومستشفى طب الأعصاب والعمود الفقري والطب الرياضي، المعتمد من اللجنة المشتركة، ومراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الخارجية. وهو أيضاً مركز رائد للتميز في طب الجهاز العضلي الهيكلي وعلوم الأعصاب، ومقدم رعاية صحية مرموق بأصوله العريقة الممتدة لعقود في ميونيخ، ألمانيا، وحضورها القوي في دبي، منذ عام2011.

ويقدم آدم فيتال نموذج الرعاية الطبية المتقدم والتخصصي من قبل نخبة من الاستشاريين المعتمدين من البورد الأميركي والأوروبي، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وعلماء رياضيين، يتحدثون بلغات متعددة، في مرافق عالمية المستوى مجهزة ببنية تحتية طبية متطورة.